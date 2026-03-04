UGT denuncia que 13 ayuntamientos de la Región de Murcia vetan licencias de taxi a personas con VIH

UGT ha denunciado que un total de 13 ayuntamientos de la Región de Murcia mantienen ordenanzas del taxi que impiden obtener licencia a personas que viven con VIH u otras enfermedades infecto-contagiosas, una limitación que el sindicato considera discriminatoria y contraria a la normativa vigente.

La secretaria general de UGT en la Región, Paqui Sánchez, ha asegurado que estos reglamentos municipales "atentan contra el principio constitucional de igualdad y no discriminación" y chocan con la Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación (2022). Para forzar su corrección, el sindicato ha presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo y ha remitido cartas formales a las alcaldías de Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Caravaca de la Cruz, Los Alcázares, Mula, Abarán, Albudeite, Blanca, Cehegín, La Unión y Totana.

Sánchez ha defendido que "esta injusticia tiene que terminar ya" y ha subrayado que una persona con VIH en tratamiento antirretroviral puede alcanzar carga viral indetectable, lo que evita la transmisión, sin que ello impida que estas ordenanzas sigan vetando su acceso al sector.

Como médica, ha recordado además que el VIH no se transmite por vía respiratoria ni por saliva y que el contagio se produce, en términos generales, por sangre con carga viral (cortes, pinchazos o consumo parenteral) y prácticas sexuales de riesgo, con excepciones como la transmisión perinatal si no hay control sanitario.

Paqui Sánchez, Secretaria General de UGT-RM y Miguel G. Lajarín, Secretario de Comunicación, Formación, Juventud, Vivienda y LGTBI de UGT / UGT

"Copia y pega" de modelos antiguos

UGT sostiene que la mayoría de estas ordenanzas son recientes ("no valen excusas", afirma) y aporta fechas de aprobación: Totana (2009); Torre Pacheco (2014); Caravaca de la Cruz y Los Alcázares (2017); Lorca, Mula, Cehegín, Blanca y Albudeite (2018); Molina de Segura y Abarán (2021); La Unión (2022); y Alcantarilla (2024). El sindicato cree que muchos consistorios han recurrido al "copia y pega" de modelos antiguos, incluso del articulado vinculado al Real Decreto de 1979 que reguló el servicio del taxi, perpetuando una redacción desfasada.

De los 13 municipios señalados, solo Los Alcázares y Abarán han respondido por ahora a las comunicaciones y se han comprometido a modificar sus ordenanzas para eliminar el texto que, según UGT, discrimina por motivos de salud.

El secretario de Comunicación y LGTBI de UGT Región de Murcia, Miguel Lajarín, ha apuntado que en muchos casos los plenos municipales quizá no han sido conscientes del impacto legal de mantener esa redacción, y ha advertido de que contribuye a mantener el estigma.

El sindicato ha puesto como ejemplo que otros ayuntamientos sí han adaptado sus normas: Murcia y Cartagena han modificado sus reglamentos en los últimos años, y otras corporaciones han optado por fórmulas alternativas, más generales, como exigir únicamente “no padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión”.

Murcia y Cartagena han modificado sus reglamentos en los últimos años, y otras corporaciones han optado por fórmulas alternativas

UGT enmarca su petición en las recomendaciones del informe '¿Existen ocupaciones de cuyo ejercicio debe excluirse a las personas con VIH?' (de la entidad Trabajamos en Positivo) y recuerda que OMS y OIT rechazan la exclusión laboral por VIH y la exigencia de serologías como condición de empleo, salvo en supuestos muy específicos y con criterios clínicos. El sindicato añade que desde 2019 se permite el acceso a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a personas con VIH y otras patologías como diabetes o celiaquía.

Noticias relacionadas

Por último, UGT ha reiterado su respaldo a una reforma normativa autonómica para permitir el acceso a la policía local de personas con VIH y otras enfermedades, un cambio que, a su juicio, llega con retraso y sigue pendiente de culminarse en el ámbito regional.