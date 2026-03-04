Sospechan de trampas en el examen MIR: "Hay cosas extrañas, perfiles que dan qué pensar"

El examen MIR 2026 ha estado envuelto en polémica desde el mismo momento de su convocatoria: listas de admitidos que se conocieron más tarde de lo previsto y con la fecha del examen encima, deficiencias y quejas de los aspirantes durante la realización de la prueba y la publicación de los resultados provisionales "fuera de plazo", debido a que el Ministerio en esta ocasión ha interpretado la normativa de forma distinta a como se había hecho anteriormente.

Esta situación y los primeros puestos logrados por aspirantes "que tienen un expediente medio" ha llevado a la Asociación MIR España y a representantes murcianos de los médicos en formación a levantar la voz sobre las garantías que han regido este año en la realización de las pruebas para acceder a las plazas de formación sanitaria especializada, llegándose a pedir al Ministerio la realización de una auditoría para investigar la supuesta falta de medidas de seguridad durante el examen, y sosteniendo que se llegó a copiar con el móvil y se usaron gafas de inteligencia artificial (IA).

Las notas provisionales salían a última hora de la noche del viernes, unas cifras que arrojan un récord de aprobados del 99,19% de los más de 30.000 aspirantes que se presentaron al examen de formación sanitaria especializada el pasado 24 de enero, de los que 2.097 lo hicieron en la Región de Murcia.

El murciano Domingo Antonio Sánchez, vocal de médicos en formación de la Organización Médica Colegial (OMC), sostiene que "este año se ha atascado todo", con problemas en los plazos, "unos resultados difíciles de entender" y aspirantes que han logrado la mejor nota de la historia en un examen de 200 preguntas en las que solo han fallado ocho. "Hay cosas extrañas y perfiles que dan qué pensar", apunta.

En los casos más comentados se encuentra el de Elena Bianca Ciobanu, médica rumana de 41 años de la facultad Universitat Rovira i Virgili de Reus que ha logrado la mejor calificación y un récord de aciertos en la prueba MIR, aunque es su excelencia académica la que ha sembrado dudas. Desde la Asociación MIR España no quieren señalar directamente a nadie, pero su presidente, Jesús Arzúa Moya, sí que indica a EFE que desde 2025 se ha roto el patrón y ya el año pasado se dieron "casos llamativos de médicos" que se situaban en el 'top 10' del examen, pero sus expedientes académicos estaban por debajo del 8. "Este año, la número uno del MIR tiene un expediente por debajo del 6,5; en 2025, la mejor puntuación de un médico con esa nota de expediente supuso en el MIR el puesto 1.458; en 2024, el 1.374 y así sucesivamente", justifica.

"Los exámenes no se han adaptado a las nuevas tecnologías"

"Estamos viendo denuncias de que se ha usado móviles y gafas de IA en las pruebas, cuando no se han adaptado las exigencias de los exámenes a las nuevas tecnologías", sostiene Domingo Antonio Sánchez, que se muestra partidario de que el Ministerio de Sanidad lleve a cabo una auditoría interna para averiguar qué ha pasado con los resultados y así dotar a la prueba de las herramientas necesarias para garantizar que se cumple la normativa.

Con él coincide también Carmen Miralles, vocal de médicos en formación del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, quien explica que este año se ha visto un examen MIR "con muchos problemas en términos de seguridad jurídica, con tardanza en la publicación de los resultados, lo que ha generado mucha incertidumbre entre los aspirantes que se enfrentan, ya de por sí, a una prueba muy exigente y muy dura sobre su futuro".

La médico murciana apunta que en esta convocatoria se quitaron sedes y a nivel de gestión "consideramos que ha habido deficiencias que habrá que solventar" para las próximas, ya que "el examen MIR es una prueba de excelencia y de conocimiento y consideramos que tiene que ser un método impoluto de clasificación".

En esta ocasión, las universidades de la Región de Murcia no han conseguido 'colocar' a sus médicos entre los primeros puestos del MIR, a diferencia de otras convocatorias en las que la UMU ha estado ocupando las primeras posiciones durante varios años consecutivos. Según indican a La Opinión desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, en este 2026 cuentan con cinco médicos en los 200 primeros puestos del MIR.

Carmen Miralles también recuerda que la Región de Murcia suele estar entre las comunidades más elegidas por los números altos del MIR y "creemos que es muy positivo ser un lugar de elección para los futuros especialistas", por lo que el próximo 12 de marzo han organizado en el Colegio de Médicos una jornada de orientación para los R0 que están a la espera de elección de plaza y especialidad.