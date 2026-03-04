Salud amplía el hospital de día del Rosell con más camas y sillones de tratamiento

El hospital de día del Rosell de Cartagena ha incrementado su espacio, con más camas y sillones de tratamiento a pacientes. Con ello, el centro sanitario del Área II de Salud mejora sus dependencias con el fin de prestar una mejor asistencia a los ciudadanos que requieren pasar por él para recibir tratamientos farmacológicos, transfusiones o terapias biológicas.

Las obras han supuesto el traslado del hospital de día desde el sótano del edificio a la planta baja, un espacio con mayor amplitud, mejor iluminación natural y accesos mucho más funcionales, tanto para pacientes ambulatorios como para sus familiares y el personal sanitario, al estar junto a la unidad de transporte sanitario y comunicado con urgencias y la puerta principal del hospital.

Desde el centro sanitario informan de que gracias al traslado, en la nueva ubicación se ha pasado de 8 a 10 camas para pacientes que requieren estar encamados y para los procedimientos con observación y estancias de varias horas. También se ha pasado de 16 a 21 sillones, lo que mejora la capacidad para tratamientos ambulatorios cortos y permitirá una mayor rotación diaria.

Las nuevas instalaciones cuentan con un equipo de dos enfermeros y dos auxiliares, además del celador compartido que da cobertura a dicha área, donde trabajan de lunes a viernes en horario de 08.00 horas a 15.00 horas.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitaba este miércoles el centro sanitario, donde explicaba que "estos cambios suponen un incremento de la capacidad asistencial, que podrá ser todavía mayor según las necesidades o demanda asistencial en el futuro", ya que el nuevo Hospital de Día tiene la posibilidad de crecer si fuera necesario.

El consejero de Salud conoce el espacio renovado del Hospital de Día. / L.O.

Por estas dependencias pasan cada mes 430 pacientes de media, y en él se realizan procedimientos de enfermería y tratamientos de diferentes especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, entre las que destacan las de Aparato Digestivo, Dermatología, Hematología, Medicina Interna, Neumología, Neurología, Reumatología y Urología, con intención de ampliar a otras especialidades.

La mejora en el Hospital de Día es solo una de las áreas en las que la Consejería de Salud viene trabajando, junto a los responsables del Área II, con el fin de que el Hospital Santa María del Rosell de Cartagena amplíe sus prestaciones para adaptarlas a las necesidades asistenciales de la población de referencia del área sanitaria.

El Rosell es un hospital general universitario, el sexto de la Región, con 187 camas instaladas, en el que Salud ha invertido más de 15 millones de euros solo en aparataje y renovación de equipos desde el año 2019.

Sobre la última actuación, Pedreño resalta que "contribuirá a crear un espacio más ergonómico y humanizado, dentro de las líneas prioritarias y estratégicas del Servicio Murciano de Salud de buscar la excelencia, a través de la mejora de la seguridad y el bienestar de los pacientes".