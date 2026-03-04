PlanTEA mejorará la atención a alumnos con trastorno del espectro autista en la Región

Reducir las barreras de aprendizaje de los alumnos con trastorno del espectro autista (TEA), incrementar el bienestar del alumnado, fomentar su permanencia en el centro y la participación en actividades son algunos de los objetivos del nuevo programa puesto en marcha por la Consejería de Educación y Formación Profesional bajo el nombre de PlanTEA. Esta iniciativa busca garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y de calidad al alumnado con TEA tanto en los centros educativos como en las familias.

La iniciativa, presentada este miércoles por el consejero Víctor Marín, aúna las distintas actuaciones puestas en marcha en los últimos cursos, es un planteamiento específico de trabajo para que los centros educativos puedan mejorar la atención a este alumnado, que se ha incrementado en los últimos años y representa un 40% del alumnado con necesidades educativas especiales, lo que obliga a diseñar respuestas educativas adaptadas y coordinadas. El alumnado TEA, en función de los grados, puede presentar problemas de aprendizaje y problemas de conducta, indican desde Educación.

El nuevo plan ofrece atención individualizada a los centros a través de formación, mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa, recursos, material específico y la colaboración con otras instituciones, como la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, entidades del Tercer Sector y diferentes agentes.

Líneas de actuación

La estrategia cuenta con varias líneas de actuación, como la formación y sensibilización de toda la comunidad educativa y la implantación de programas específicos como 'Compromiso Autismo', de la Fundación GMP, que ya se encuentra en tres colegios y que ofrece formación a toda la comunidad educativa. También incluye la puesta en marcha de campañas de sensibilización y el desarrollo de programas de convivencia inclusiva. Otra de las líneas consiste en mejorar la accesibilidad cognitiva y comunicativa del centro, con la implantación de sistemas visuales, pictogramas y señalética que facilite la orientación en el centro escolar, y que ya se ha implantado en 143 centros, así como ofrecer al alumnado TEA un sistema de comunicación adaptado a sus necesidades.

La tercera línea garantizará una respuesta educativa inclusiva y personalizada al alumnado TEA, con medidas como el refuerzo del papel del tutor como figura clave de detección y apoyo; la distribución a los docentes de un Kit-TEA, dotado de materiales básicos para la atención a este alumnado; la implementación del programa Inclu-Yo, para que los centros sean totalmente inclusivos; y el asesoramiento a los centros por parte de los equipos de orientación educativa, del equipo de orientación educativa y psicopedagógico específico de autismo, así como de la red de centros educativos de recursos, que son centros de educación especial, como el de Las Boqueras (Murcia), que está especializado en autismo, que asesoran al resto de centros.

Asimismo, se prevén más medios, como la dotación a los centros de materiales específicos y recursos tecnológicos como dispositivos de comunicación aumentativa y la difusión de prácticas exitosas en el aula.

La última línea fortalecerá la cooperación interinstitucional y social, con protocolos de coordinación Educación–Salud–Política Social, convenios de colaboración con entidades especializadas y protocolos de trabajo conjunto, así como redes territoriales regionales y nacionales de apoyo. Además, la estrategia contará con un sistema de evaluación y mejora continua.

La Región cuenta este curso con 19.099 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Del total, el 10% están escolarizados en centros de educación especial y el 90% en enseñanzas ordinarias. En lo que respecta a las enseñanzas, el 20% del alumnado TEA cursa Educación Infantil, el 50% Primaria, el 25% ESO y el 5% Bachillerato.

VI Congreso internacional de autismo

Murcia acogerá la próxima semana el ‘VI Congreso internacional de autismo’, que se celebrará en el Auditorio Víctor Villegas y al que asistirán más de 1.300 participantes entre especialistas (maestros, psiquiatras, psicólogos, pedagogos y logopedas), padres y estudiantes de toda España.

El congreso está organizado por el Centro Aufren, con la colaboración de la Consejería de Educación y Formación Profesional, y tiene como objetivo crear un punto de encuentro para exponer los avances para aumentar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

En el congreso participarán ponentes como el doctor en Psicología y Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Leiden Peter Vermeulen, experto en bienestar en autismo en Bélgica; la profesora de la Universidad de Suecia Linda Petersson-Bloom, experta en inclusión educativa en autismo; la psiquiatra Amaia Hervás; el catedrático de Anatomía y Embriología Humana Salvador Martínez; la doctora en Educación María Dolores Cárcel; el director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar; yPau Brunet, el niño divulgador Paupautista, entre otros.