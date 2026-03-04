Ni se te ocurra poner la lavadora esta semana si vives en Murcia: el precio de la luz marca su máximo desde enero

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este miércoles un 98,8% al situarse en los 56,51 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 28,43 euros de hoy. Con ello, marca su máximo desde el pasado 22 de enero y encadena ya 41 días por debajo de los 50 euros por MWh, en los que llegó a marcar su mínimo desde abril de 2024.

Según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) recogidos por Servimedia, los 56,51 euros por MWh suponen una subida del 89% con respecto a los 29,90 euros del miércoles de la semana pasada y un ascenso del 230% sobre los 17,22 euros de hace un mes, el 4 de febrero.

Sin embargo, en comparativa interanual, este miércoles se produce un abaratamiento del 41,4%, puesto que el 4 de marzo del año pasado el precio fue de 96,44 euros por MWh.

El truco para pagar menos en la factura de la luz: a qué hora poner la lavadora en casa

Para los hogares murcianos acogidos a la tarifa regulada PVPC es importante saber en qué franja horaria se dispara el precio de la electricidad. Conocer este dato puede marcar un antes y un después en tu factura del hogar. Según los expertos, es más sencillo de lo que parece.

El especialista en ahorro energético Iván Terrón lo resume con una advertencia muy concreta: "No pongáis ninguna lavadora a las seis de la tarde". El motivo es transparente: el tramo entre las 18.00 y las 00.00 horas es el más caro del día, con precios que pueden alcanzar los 19 céntimos por kilovatio hora (kWh).

Asimismo, por la mañana, durante las denominadas horas punta, el precio también sube con fuerza hasta los 17 céntimos el kWh, el doble que en las franjas más económicas. Por lo tanto, conviene evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo como lavadoras, lavavajillas o secadoras.

La madrugada y la sobremesa, las aliadas del ahorro

La franja más barata del día es, sin sorpresas, la madrugada, donde el precio puede bajar hasta los 7 céntimos el kWh. "En la madrugada pon todo lo que quieras porque el precio es muy bueno", señala Terrón, que recomienda programar los electrodomésticos o la carga del vehículo eléctrico durante esas horas.

De todas formas, los expertos son conscientes de que no todo el mundo pueda adaptar su rutina a las tres de la madrugada. Por lo que existe una segunda oportunidad de oro perfecta para los usuarios que teletrabajan o pasan las tardes en casa: el tramo de 14.00 a 18.00 horas, cuando el precio cae hasta los 9 o 10 céntimos el kWh.

La tarifa PVPC estructura el día en tres bloques: horas valle (las más baratas), horas llanas (precios intermedios) y horas punta (las más caras). Conocer esta división y consultar cada día el precio por franja en plataformas como ESIOS de Red Eléctrica o en aplicaciones de seguimiento energético puede suponer un ahorro significativo.