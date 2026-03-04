Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxLuto en MulaPolvo SaharianoHospital de día RosellPremios Laik
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Energía

Ni se te ocurra poner la lavadora esta semana si vives en Murcia: el precio de la luz marca su máximo desde enero

La subida del precio de la electricidad sitúa el megavatio hora en 56,51 euros, un 230% por encima del valor de hace un mes

Cuidado con tus electrodomésticos: sube radicalmente el precio de la luz.

Cuidado con tus electrodomésticos: sube radicalmente el precio de la luz. / Luis Tejido / EFE

Juanjo Raja

Juanjo Raja

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este miércoles un 98,8% al situarse en los 56,51 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 28,43 euros de hoy. Con ello, marca su máximo desde el pasado 22 de enero y encadena ya 41 días por debajo de los 50 euros por MWh, en los que llegó a marcar su mínimo desde abril de 2024.

Según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) recogidos por Servimedia, los 56,51 euros por MWh suponen una subida del 89% con respecto a los 29,90 euros del miércoles de la semana pasada y un ascenso del 230% sobre los 17,22 euros de hace un mes, el 4 de febrero.

Sin embargo, en comparativa interanual, este miércoles se produce un abaratamiento del 41,4%, puesto que el 4 de marzo del año pasado el precio fue de 96,44 euros por MWh.

El truco para pagar menos en la factura de la luz: a qué hora poner la lavadora en casa

Para los hogares murcianos acogidos a la tarifa regulada PVPC es importante saber en qué franja horaria se dispara el precio de la electricidad. Conocer este dato puede marcar un antes y un después en tu factura del hogar. Según los expertos, es más sencillo de lo que parece.

El especialista en ahorro energético Iván Terrón lo resume con una advertencia muy concreta: "No pongáis ninguna lavadora a las seis de la tarde". El motivo es transparente: el tramo entre las 18.00 y las 00.00 horas es el más caro del día, con precios que pueden alcanzar los 19 céntimos por kilovatio hora (kWh).

Asimismo, por la mañana, durante las denominadas horas punta, el precio también sube con fuerza hasta los 17 céntimos el kWh, el doble que en las franjas más económicas. Por lo tanto, conviene evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo como lavadoras, lavavajillas o secadoras.

La madrugada y la sobremesa, las aliadas del ahorro

La franja más barata del día es, sin sorpresas, la madrugada, donde el precio puede bajar hasta los 7 céntimos el kWh. "En la madrugada pon todo lo que quieras porque el precio es muy bueno", señala Terrón, que recomienda programar los electrodomésticos o la carga del vehículo eléctrico durante esas horas.

De todas formas, los expertos son conscientes de que no todo el mundo pueda adaptar su rutina a las tres de la madrugada. Por lo que existe una segunda oportunidad de oro perfecta para los usuarios que teletrabajan o pasan las tardes en casa: el tramo de 14.00 a 18.00 horas, cuando el precio cae hasta los 9 o 10 céntimos el kWh.

Noticias relacionadas y más

La tarifa PVPC estructura el día en tres bloques: horas valle (las más baratas), horas llanas (precios intermedios) y horas punta (las más caras). Conocer esta división y consultar cada día el precio por franja en plataformas como ESIOS de Red Eléctrica o en aplicaciones de seguimiento energético puede suponer un ahorro significativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  4. ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
  5. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  6. El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
  7. Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
  8. Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena

López Miras exige en Bruselas más inversiones de la UE para modernizar infraestructuras hídricas

López Miras exige en Bruselas más inversiones de la UE para modernizar infraestructuras hídricas

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo de No Adscritos

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo de No Adscritos

Alarma en el campo murciano: el pulgón arrasa cultivos y el sector exige soluciones urgentes al Ministerio

Alarma en el campo murciano: el pulgón arrasa cultivos y el sector exige soluciones urgentes al Ministerio

Abascal niega que Vox falsificara la firma de Antelo y asegura que "no tiene sitio en el partido"

Abascal niega que Vox falsificara la firma de Antelo y asegura que "no tiene sitio en el partido"

La intrusión de polvo sahariano deja un mapa 'rojo' de calidad del aire en la Región de Murcia

La intrusión de polvo sahariano deja un mapa 'rojo' de calidad del aire en la Región de Murcia

La fiscal general del Estado apela al espíritu de Carlos Alcaraz para impulsar la justicia en la Región

La fiscal general del Estado apela al espíritu de Carlos Alcaraz para impulsar la justicia en la Región

Ni se te ocurra poner la lavadora esta semana si vives en Murcia: el precio de la luz marca su máximo desde enero

Ni se te ocurra poner la lavadora esta semana si vives en Murcia: el precio de la luz marca su máximo desde enero

La Fiscalía de Murcia reivindica sus 185 años de historia y exige más medios para acortar los tiempos de la Justicia

La Fiscalía de Murcia reivindica sus 185 años de historia y exige más medios para acortar los tiempos de la Justicia
Tracking Pixel Contents