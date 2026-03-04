Los murcianos con vuelos a Dubái o Doha ya pueden pedir cambios o reembolsos tras el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio

Los viajeros murcianos que tengan previsto volar en los próximos días con destino o escala en aeropuertos como los de Doha (Catar) o Dubái (Emiratos Árabes Unidos) ya pueden solicitar un cambio de fecha o el reembolso de sus billetes, según anunciaron varias aerolíneas.

El motivo de tanta premura es el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, una situación que desencadenó una de las mayores crisis de la aviación comercial en años.

Tanto Qatar Airways como Fly Emirates comenzaron a contactar directamente con sus pasajeros para informarles de las alternativas de las que disponían. Desde Qatar Airways suspendieron temporalmente todas sus operaciones y comunicaron a los afectados que quienes tengan una reserva con fecha de viaje entre el 28 de febrero y el 10 de marzo de 2026 pueden optar a cambios de fecha gratuitos (hasta 14 días después de la fecha original) o al reembolso íntegro del importe no utilizado del billete. A su vez, la aerolínea anunció que ofrecería más información este miércoles, 4 de marzo, a las 09.00 (hora de Doha).

Cierre de espacio aéreo en Medio Oriente. / Flightradar24

Consumur recomienda no cancelar los vuelos aún

Ante la tensión en escalada que se vive en Oriente Medio, que provocó que compañías como Iberia, Air Europa, Qatar Airways y Emirates cancelasen o reprogramasen sus vuelos, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) recomienda no carcelar aún los billetes.

La asociación se acoge al Reglamento (CE) nº 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de febrero de 2004, que regula los derechos de los usuarios del transporte aéreo ante determinadas situaciones como la cancelación o retraso de los vuelos, pero su aplicación "dependerá del país al que estemos viajando".

La normativa sólo se aplica "en los vuelos que salen de un aeropuerto de la Unión Europea (UE), además de Islandia, Noruega y Suiza o que salen de un aeropuerto en un tercer país y se dirigen a un aeropuerto de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega y Suiza, cuando la compañía aérea sea comunitaria (de la UE)".

Es cierto que esta ley no menciona expresamente los conflictos bélicos. Sin embargo, se trata de "un suceso ajeno al control de la aerolínea, calificándose por tanto de circunstancia extraordinaria, por lo que las compañías aéreas están exentas del pago de compensaciones económicas por cancelación". Pese a ello, sí que deben "garantizar derechos como prestar asistencia y ofrece alternativas de viaje", recuerda Consumur.

Al mismo tiempo, el pasajero, ante una situación de cancelación, tiene los siguientes derechos:

Reembolso en siete días del coste íntegro del billete y si procede, un billete de avión al punto de origen del pasajero, si el viaje ya no tiene razón de ser.

en siete días del coste íntegro del billete y si procede, un billete de avión al punto de origen del pasajero, si el viaje ya no tiene razón de ser. Transporte hasta el destino final en condiciones similares, lo más rápido posible.

hasta el destino final en condiciones similares, lo más rápido posible. Transporte hasta el destino final en condiciones similares, en una fecha posterior que convenga al pasajero, en función de los asientos disponibles.

También, cabe destacar que la compañía "debe ofrecerle de forma gratuita comida y bebida, dos llamadas telefónicas o correos electrónicos y, si le ofrecen un transporte alternativo con salida prevista como mínimo al día siguiente, alojamiento en hotel y desplazamiento".

Emirates limita sus operaciones y pide no acudir al aeropuerto sin aviso previo

En el caso de Dubái, uno de los principales hubs de conexión hacia Asia, Emirates retomó un número reducido de vuelos dando prioridad a pasajeros con reservas anteriores. La compañía advierte expresamente que ningún viajero debe presentarse en el aeropuerto a menos que haya recibido una notificación directa.

El resto de vuelos permanece suspendido hasta nuevo aviso. Emirates también ofrece la posibilidad de cambiar la reserva (para vuelos anteriores al 20 de marzo) o solicitar la devolución del dinero. Además, informó de que todos los accesos a la ciudad de Dubái permanecen cerrados temporalmente.

Paciencia con los vuelos de Semana Santa

La asociación murciana de consumidores recomienda a los usuarios que tengan contratado un vuelo para las próximas fechas, especialmente teniendo en cuenta la cercanía de la Semana Santa, que "no cancelen de manera precipitada el mismo, salvo que dispongan de una tarifa flexible o un seguro de cancelación específico", puesto que se perderán las opciones de reembolso. "Es preferible esperar a que sea la compañía aérea la que, de forma oficial, cancele o reprograme el vuelo", mantienen.