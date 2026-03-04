Luto en Mula por la muerte de una trabajadora vecina de la localidad en el derrumbe de una vivienda en Valladolid

Una joven ingeniera de 28 años, vecina de Mula y trabajadora de una empresa muleña del sector fotovoltaico, ha fallecido tras el derrumbe de una vivienda de dos plantas en la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid. En el suceso han resultado heridas cuatro personas, tres de las cuales han requerido hospitalización, según los datos facilitados por el 112 de Castilla y León.

La vivienda en la que se produjo el colapso servía de alojamiento a trabajadores vinculados a una planta solar. Entre los afectados se encuentran empleados de una firma de Mula con más de 16 años de experiencia dedicada al hincado y montaje de estructuras metálicas, seguidores solares y módulos para instalaciones fotovoltaicas.

Dos personas lograron salir por su propio pie y tres quedaron atrapadas

El aviso se registró a las 18:57 horas del martes, cuando varios vecinos alertaron al 112 del colapso del edificio. Según los primeros testimonios, se había observado una grieta en una de las fachadas antes del derrumbe. No obstante, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha precisado que en el inmueble no se realizaban obras, sino que era el lugar donde se alojaban los trabajadores.

Un rescate entre escombros y riesgo de nuevos desprendimientos

Las tareas de rescate se desarrollaron en un escenario especialmente complejo por la inestabilidad de la estructura y el peligro de nuevos derrumbes. En el interior se encontraban cinco personas. Al inicio, dos lograron salir por su propio pie y tres quedaron atrapadas bajo los escombros.

El primer rescatado fue un hombre de unos 40 años, que respondió a las llamadas de los equipos de emergencia desde el interior. Más tarde, los bomberos localizaron el cuerpo sin vida de la joven, guiados por las llamadas efectuadas a su teléfono móvil. Según las primeras valoraciones, se encontraba bajo un tabique y podría haber fallecido en el acto.

Los heridos, también ligados al equipo desplazado, están fuera de peligro

En el dispositivo participaron 16 bomberos de varios parques de la provincia, junto a Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y recursos sanitarios de Sacyl, que movilizó dos UVIs móviles, dos ambulancias y personal de Atención Primaria. Además, numerosos vecinos de esta localidad vallisoletana, de algo más de 400 habitantes, colaboraron formando una cadena humana para ayudar en el traslado de heridos y en el operativo.

Tres hospitalizados, incluida la propietaria de la vivienda

Según el 112, dos varones de 45 y 31 años fueron trasladados al Hospital de Medina del Campo, uno en UME y otro en soporte vital básico. Además, una mujer de unos 70 años, identificada como propietaria del inmueble, fue evacuada en UME al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Los bomberos localizaron el cuerpo guiados por su móvil; el rescate se realizó con riesgo de nuevos desprendimientos

Canales ha confirmado que los heridos son trabajadores de la planta solar, con edades en el entorno de la treintena, y que presentan lesiones de distinta gravedad, aunque se seguirá su evolución.

“Un día triste para Mula”

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, expresó su pesar por la muerte de la joven, a la que identificó como una vecina de origen boliviano, y señaló que otras personas también residentes en el municipio han resultado heridas, aunque fuera de peligro. "Es una pena, una chica joven, con mucha vida por delante", lamentó, al tiempo que indicó que se ha puesto en contacto con el responsable de la empresa para trasladarle sus condolencias y ofrecer la colaboración del Ayuntamiento "para cualquier cosa que necesiten".

"Es una pena, una chica joven, con mucha vida por delante", lamenta el alcalde de Mula

Por su parte, la empresa ha difundido un comunicado en el que expresa su "profundo dolor" por la pérdida de su compañera, traslada el pésame a familiares y allegados y destaca su compromiso, dedicación y calidad humana, además de reafirmar su apoyo a la familia y al conjunto de la plantilla.