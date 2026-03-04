López Miras exige en Bruselas más inversiones de la UE para modernizar infraestructuras hídricas

En un contexto marcado por el debate sobre el inminente recorte del Trasvase Tajo-Segura y por la seguridad de las presas de la cuenca del Segura, el presidente regional, Fernando López Miras, llevó este miércoles a Bruselas una reivindicación clara: más inversiones europeas para garantizar la seguridad y modernización de las infraestructuras del agua y más solidaridad territorial. Lo hizo durante el debate del dictamen ‘Cambiar el rumbo: hoja de ruta local y regional para la resiliencia hídrica’ en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones.

López Miras defendió ante las instituciones comunitarias que la resiliencia hídrica no es para su comunidad una cuestión accesoria. "Para la Región de Murcia es mucho más que una prioridad política: es una cuestión estratégica de supervivencia y seguridad", afirmó, subrayando el carácter estructural del déficit de agua que arrastra el sureste español. En ese marco, celebró la aceptación de varias enmiendas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, entre ellas la que reclama aumentar las inversiones de la Unión Europea para "garantizar el mantenimiento, la seguridad y la modernización de infraestructuras hídricas críticas".

El presidente autonómico incidió en que la normativa europea debe ir acompañada de "una hoja de ruta realista" que permita cumplir los objetivos sin poner en riesgo territorios especialmente vulnerables a la escasez y a fenómenos extremos. En su intervención, enlazó esta exigencia con la necesidad de avanzar hacia una gestión integrada del agua basada en la solidaridad entre territorios, un concepto que, sin citarlo expresamente, conecta con la batalla política abierta en España por la reducción de aportaciones del Tajo al Segura.

Las presas de la cuenca del Segura, en la agenda europea por el Ejecutivo autonómico / CHS

"Estaremos encantados de ayudar también en la redistribución solidaria de un recurso como el agua, que es abundante en unos territorios y escaso en otros", señaló López Miras, ofreciendo la experiencia murciana en eficiencia y reutilización como modelo exportable a otras regiones europeas.

La apelación a la seguridad de las infraestructuras no es nueva en el discurso del presidente. En las últimas semanas, el Gobierno regional y el Partido Popular han situado el estado de las presas en el centro del debate, reclamando auditorías urgentes y mayores inversiones ante el envejecimiento de las presas y embalses en la cuenca del Segura. Desde la Confederación Hidrográfica se ha trasladado, sin embargo, un mensaje de “total tranquilidad”, defendiendo que las infraestructuras son seguras y que desde 2018 se han invertido decenas de millones en actuaciones de mejora.

En Bruselas, el foco estuvo puesto en el plano europeo. López Miras defendió que las regiones deben tener un papel reforzado en el diseño de las políticas comunitarias del agua y puso en valor la constitución de la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica. A su juicio, este foro permitirá compartir soluciones técnicas y estrategias de adaptación frente a sequías e inundaciones.

El presidente murciano cerró su intervención insistiendo en que Europa no puede limitarse a fijar objetivos ambientales sin garantizar recursos suficientes para alcanzarlos. La resiliencia hídrica, vino a decir, no se construye solo con normas, sino con inversiones sostenidas, planificación técnica y cooperación entre territorios. En un momento de tensión política interna por el reparto del agua, llevó así el debate al corazón de la Unión Europea, buscando respaldo financiero y legitimidad institucional para una reivindicación que considera vital para el futuro económico y social de la Región.

La Región de Murcia entra en la Alianza Europea por la Resiliencia Hídrica

La Región de Murcia se ha incorporado a la nueva Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica y la Preparación ante el Cambio Climático. El presidente regional, Fernando López Miras, firmó este miércoles en Bruselas una adhesión que calificó de "estratégica" para que las regiones influyan en la política europea del agua y capten más inversiones. Tras la firma, el presidente del Ejecutivo autonómico destacó la ejemplaridad de la gestión murciana que, con el 3 por ciento del agua de España, es capaz de producir el 25 por ciento de la exportación hortofrutícola nacional y que reutiliza el 98 por ciento de sus aguas depuradas, en un contexto de creciente escasez en Europa.