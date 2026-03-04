Juan María Vázquez: "No se adecua el esfuerzo investigador con las patentes registradas"

La Región de Murcia incrementa cada año el número de patentes, pero sigue «muy lejos» de equipararlo al volumen de publicaciones científicas. Así lo advirtió el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez en la clausura de la jornada ‘Activos Intangibles: Propiedad Intelectual Vs. Secreto Empresarial’, organizada por La Opinión, en colaboración con la Fundación Isaac Peral. Como ejemplo, Vázquez citó el caso de un investigador en óptica de la Región cuyas publicaciones permitieron que en Estados Unidos se patentara uno de los dispositivos más vendidos para el control de la miopía, sin que la protección se realizara en origen.

Desde esa realidad autonómica, el consejero amplió el foco al conjunto nacional. Según puso de manifiesto, España publica más de 120.000 trabajos científicos indexados al año y se sitúa en torno al décimo, undécimo o duodécimo puesto mundial, en niveles similares a Italia o Australia. Sin embargo, «el pasado año apenas se registraron unas 8.000 patentes», lo que coloca al país entre los puestos vigésimo segundo y vigésimo tercero del ranking internacional. «No se adecua el esfuerzo que hacemos en investigación con el esfuerzo que tenemos en registro de patentes», afirmó.

A escala global, indicó que cada año se registran en el mundo alrededor de tres millones y medio de publicaciones científicas y una cifra similar de patentes. No obstante, la distribución es desigual. Por ejemplo, «China concentró el pasado año entre 1,8 y 1,9 millones de registros». Sumadas a las de India, Corea del Sur y Japón, «estas economías representan entre el 75% y el 80% del total mundial, lo que evidencia que el interés por patentar no ha disminuido, sino que aumenta», en palabras de Vázquez.

El consejero añadió un dato que, a su juicio, debe invitar a la reflexión europea: en los programas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), el 50% de las patentes derivadas de financiación comunitaria se registran en Estados Unidos. «Uno empieza a preocuparse de si estamos protegiendo bien o no los datos», señaló.

Ante este escenario, defendió que «el conocimiento hay que protegerlo» y que patentar es «más que necesario». A su entender, la protección intelectual permite «valorizar la actividad empresarial e industrial, proteger resultados y situar a una comunidad autónoma en el mapa competitivo». También reivindicó el secreto empresarial e industrial como figura amparada por la legislación, rechazando plantear un enfrentamiento entre ambos instrumentos: no es un «versus», sostuvo, sino opciones complementarias según la naturaleza de la actividad. «Hay que aplicar el modelo que desde hace mucho emplea Estados Unidos: patenta, publica y florece», subrayó.

En el plano operativo, destacó el trabajo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), que presta apoyo a empresas y a quienes desean registrar sus resultados como patentes, dentro de un sistema regional de ciencia, tecnología e innovación que integra a tres universidades y una colaboración público-privada «cada vez más intensa».

Noticias relacionadas

Vázquez cerró su intervención apelando a una mayor coordinación entre administración, universidades, organismos públicos de investigación y tejido empresarial. «Es momento de coordinarnos mejor», afirmó, instando a utilizar los instrumentos internacionales disponibles para proteger el conocimiento y reforzar la posición innovadora e industrial de la Región de Murcia.