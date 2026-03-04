Meteorología
La intrusión de polvo sahariano mantiene a la Región de Murcia en vigilancia por el posible empeoramiento de la calidad del aire
La Consejería avisa de un episodio que puede incrementar la presencia de partículas PM10 y PM2.5 y espera que remita progresivamente a partir de esta noche
La intrusión de polvo sahariano seguirá afectando a la Región de Murcia durante la jornada de este miércoles, con concentraciones de polvo en superficie que podrían situarse entre 5 y 500 microgramos por metro cúbico en el sureste peninsular.
Así lo ha comunicado la Consejería de Medio Ambiente a través de su cuenta en X, donde advierte de que el episodio puede traducirse en un aumento puntual de partículas en suspensión, especialmente PM10 y PM2.5, y en un empeoramiento temporal de la calidad del aire.
Estado de las estaciones
Según los registros de la red autonómica SINQLAIR a las 11:30 horas, el comportamiento es desigual por zonas, con varios puntos en niveles ¡Regulares¡ y un registro especialmente negativo en el entorno industrial de Escombreras. En el área metropolitana de Murcia, las estaciones de Alcantarilla (PM10 49,79), Ronda Sur (PM10 42,82) y San Basilio (PM10 49,26) presentan calidad global ¡Regular¡, con valores de PM2.5 que se mueven entre 14 y 20 µg/m³. También aparece como ¡Regular¡ la estación de Mompeán (Campo de Cartagena–Mar Menor), con PM2.5 20,52.
El peor dato del momento figura en Valle de Escombreras, donde la estación registra PM10 59,95 y PM2.5 21,22, con una calificación global ¡Desfavorable¡. En el resto de puntos (como Caravaca, Alumbres, Aljorra, Jumilla o Molina de Segura) el indicador se mantiene en 'Razonablemente Buena', aunque con valores de partículas que pueden oscilar conforme avance el episodio.
La Consejería señala que la situación comenzará a remitir a partir de esta noche, cuando se espera una mejora progresiva de las condiciones atmosféricas.
Mientras dure la intrusión, las autoridades recomiendan extremar la precaución entre personas vulnerables, especialmente quienes padecen problemas respiratorios, además de niños y mayores, y reducir el ejercicio físico intenso al aire libre en las horas de mayor concentración de polvo. También aconsejan limitar la exposición en exteriores y seguir la evolución de los datos en tiempo real a través del portal regional de calidad del aire.
