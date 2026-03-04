Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxCambio de pediatraMurcianos en Oriente MedioAparcamiento Cabo de PalosTiempo MurciaPremios Laik
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Meteorología

La intrusión de polvo sahariano mantiene a la Región de Murcia en vigilancia por el posible empeoramiento de la calidad del aire

La Consejería avisa de un episodio que puede incrementar la presencia de partículas PM10 y PM2.5 y espera que remita progresivamente a partir de esta noche

Calima en Lorca

Calima en Lorca / Ayuntamiento de Lorca

Joaquín Vallés

La intrusión de polvo sahariano seguirá afectando a la Región de Murcia durante la jornada de este miércoles, con concentraciones de polvo en superficie que podrían situarse entre 5 y 500 microgramos por metro cúbico en el sureste peninsular.

Así lo ha comunicado la Consejería de Medio Ambiente a través de su cuenta en X, donde advierte de que el episodio puede traducirse en un aumento puntual de partículas en suspensión, especialmente PM10 y PM2.5, y en un empeoramiento temporal de la calidad del aire.

Estado de las estaciones

Según los registros de la red autonómica SINQLAIR a las 11:30 horas, el comportamiento es desigual por zonas, con varios puntos en niveles ¡Regulares¡ y un registro especialmente negativo en el entorno industrial de Escombreras. En el área metropolitana de Murcia, las estaciones de Alcantarilla (PM10 49,79), Ronda Sur (PM10 42,82) y San Basilio (PM10 49,26) presentan calidad global ¡Regular¡, con valores de PM2.5 que se mueven entre 14 y 20 µg/m³. También aparece como ¡Regular¡ la estación de Mompeán (Campo de Cartagena–Mar Menor), con PM2.5 20,52.

Calidad del aire (SINQLAIR) – 4/03/2026 11:30

Situación de estaciones – intrusión de polvo sahariano (4/03/2026, 11:30)

Predicción: presencia de aire africano con polvo en superficie (rango estimado 5–500 µg/m³ en el sureste). Datos de la tabla: PM10 y PM2.5 por estación y estado global.

PM10 y PM2.5 por estación (µg/m³)

Nota: en la tabla original aparece un valor de NO₂ “2938” en Valle de Escombreras que parece anómalo. Este gráfico se centra en PM10 y PM2.5.

Resumen por estado global

Estado Nº estaciones PM10 medio PM2.5 medio
Interpretación rápida: “Regular” y “Desfavorable” sugieren impacto puntual del polvo (o condiciones locales) y aconsejan reducir esfuerzo físico al aire libre, sobre todo en población vulnerable.

El peor dato del momento figura en Valle de Escombreras, donde la estación registra PM10 59,95 y PM2.5 21,22, con una calificación global ¡Desfavorable¡. En el resto de puntos (como Caravaca, Alumbres, Aljorra, Jumilla o Molina de Segura) el indicador se mantiene en 'Razonablemente Buena', aunque con valores de partículas que pueden oscilar conforme avance el episodio.

La Consejería señala que la situación comenzará a remitir a partir de esta noche, cuando se espera una mejora progresiva de las condiciones atmosféricas.

Noticias relacionadas

Mientras dure la intrusión, las autoridades recomiendan extremar la precaución entre personas vulnerables, especialmente quienes padecen problemas respiratorios, además de niños y mayores, y reducir el ejercicio físico intenso al aire libre en las horas de mayor concentración de polvo. También aconsejan limitar la exposición en exteriores y seguir la evolución de los datos en tiempo real a través del portal regional de calidad del aire.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  4. ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
  5. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  6. El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
  7. Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
  8. Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo de No Adscritos

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo de No Adscritos

La UPCT sufre un ciberataque y activa una investigación por una posible filtración

La UPCT sufre un ciberataque y activa una investigación por una posible filtración

La Asamblea rechaza el cambio de portavoz en Vox y Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

La Asamblea rechaza el cambio de portavoz en Vox y Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La intrusión de polvo sahariano mantiene a la Región de Murcia en vigilancia por el posible empeoramiento de la calidad del aire

La intrusión de polvo sahariano mantiene a la Región de Murcia en vigilancia por el posible empeoramiento de la calidad del aire

UGT denuncia que 13 ayuntamientos de la Región de Murcia vetan licencias de taxi a personas con VIH

UGT denuncia que 13 ayuntamientos de la Región de Murcia vetan licencias de taxi a personas con VIH

El Ingreso Mínimo Vital sube más de un 11% y podrán cobrarlo de forma indefinida las familias vulnerables murcianas

El Ingreso Mínimo Vital sube más de un 11% y podrán cobrarlo de forma indefinida las familias vulnerables murcianas

Un aerogenerador hecho en 3D le abre las puertas del trabajo a un joven ingeniero de la UPCT

Un aerogenerador hecho en 3D le abre las puertas del trabajo a un joven ingeniero de la UPCT
Tracking Pixel Contents