El Ingreso Mínimo Vital sube más de un 11% y podrán cobrarlo de forma indefinida las familias vulnerables murcianas

En el mes de enero la ayuda habría beneficiado a casi dos millones y medio de personas, con un 41% de niños y adolescentes, para reducir los efectos de la pobreza infantil

Confirmado por la Seguridad Social: los jóvenes de Murcia menores de 30 años podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. / Gustavo Valiente - Europa Press

Juanjo Raja

Alejandro Navarro

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se plantea como una prestación dirigida a los colectivos más vulnerables de la sociedad, sobre todo aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social. El objetivo principal es cubrir las carencias de recursos económicos, así como satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos de España y de Murcia.

En general, los beneficiarios de esta medida son familias, adultos de 23 a 65 años y personas sin hogar. En ciertos casos, las personas más jóvenes, en concreto de 18 a 22 años, pueden acceder a la prestación, ya sea para cuidar de los hijos o por circunstancias concretas (víctimas de violencia de género o ex-tutelados).

La ayuda se puede recibir indefinidamente

Uno de los puntos importantes de la medida es su carácter indefinido, ya que los beneficiarios seguirán recibiendo esta ayuda siempre que cumplan los requisitos. En todo caso, los responsables de la Seguridad Social se encargarán de comprobar que no existen prácticas fraudulentas.

Por otro lado, tras la subida del IMV en este mes de enero, los receptores de la ayuda cobrarían un 11,4% más. Con ello, cada hogar español recibiría aproximadamente 546,8 euros al mes. Según fuentes oficiales, en el primer mes de 2026, la prestación habría beneficiado a 2.441.675 personas repartidas en 798.312 hogares.

Dentro del porcentaje total, el 41% de los beneficiarios habrían sido menores de 18 años, unos 1.001.789 jóvenes. Esta proporción mayoritaria de niños y adolescentes buscaría disminuir los efectos de la pobreza infantil en España.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el IMV?

A la hora de solicitar el IMV, la Seguridad Social establece una serie de condiciones específicas que los beneficiarios deben cumplir. En caso contrario, el acceso a la prestación no estaría permitido:

  • Residencia legal y efectiva: el usuario deberá acreditar la residencia legal y efectiva en España, presentando un certificado de empadronamiento. Además, tendrá que demostrar la residencia en el país durante el último año, de forma ininterrumpida
  • Situación de vulnerabilidad económica: Esta vulnerabilidad económica se acredita en función de factores como el patrimonio neto, nivel de ingresos y rentas
  • Unidad de convivencia: Esta unidad familiar deberá haberse formado, al menos, desde hace seis meses. Esta convivencia se demostrará con documentos como el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además de estos requisitos generales, se tendrán en cuentas factores concretos para cada usuario y unidad de convivencia. Lo fundamental será informarse sobre las posibles modificaciones en la normativa que puedan afectar a los beneficiarios.

La Región de Murcia, con más de 130.000 beneficiarios

Un total de 130.496 murcianos reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que se ha consolidado como uno de los principales apoyos económicos para las familias más vulnerables de la Región. Los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al mes de enero, revelan que 37.179 hogares murcianos cobran esta ayuda, con un total de 130.496 beneficiarios.

Entre quienes perciben la prestación destacan los más pequeños: 57.592 niños y adolescentes reciben el complemento de ayuda para la infancia, una partida adicional que refuerza la protección del IMV en los hogares con hijos a cargo. En total, 29.347 familias de la Región se benefician de este complemento.

La cuantía media que recibe cada hogar murciano asciende a 479,26 euros mensuales, lo que equivale a 136,54 euros por beneficiario. En conjunto, la nómina mensual del IMV en la Región supera los 18,9 millones de euros, lo que da una idea del alcance económico de esta medida sobre el territorio.

