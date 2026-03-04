La Fiscalía de Murcia reivindica 185 años de historia y exige más medios para acortar los tiempos de la Justicia

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia atraviesa una semana cargada de simbolismo. En el marco del 45º aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del 185º aniversario de la institución en la Región, su máximo responsable, José Luis Díaz Manzanera, ha impulsado un ambicioso trabajo de investigación que rescata casi dos siglos de historia del Ministerio Público en Murcia. El proyecto, fruto de consultas en archivos dentro y fuera de la Comunidad, ha permitido reunir documentos inéditos, como memorias manuscritas desde 1895 y una galería completa de fiscales jefes desde 1930, que ya pueden contemplarse en la sede de la Fiscalía y que próximamente estarán digitalizados y accesibles al conjunto de la ciudadanía.

El acto conmemorativo, celebrado este miércoles en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia, sirvió no solo para mirar al pasado, sino también para reivindicar el presente y trazar los desafíos del futuro de la institución.

Un momento de la intervención de José Luis Díaz Manzanera, Fiscal Superior de Justicia / L.O.

Recuperar la memoria para entender el presente

"Qué importante es conocer nuestra historia, recuperándola, conservándola y transmitiéndola", subrayó Díaz Manzanera al inicio de su intervención. El fiscal superior defendió que solo desde el conocimiento del pasado es posible afrontar con garantías los retos venideros.

El recorrido histórico presentado se remonta incluso al siglo XVI, aunque los primeros nombramientos oficiales localizados en la Gaceta de Madrid datan de junio de 1842. Especial relevancia tienen las memorias anuales de la Fiscalía desde 1895 —las primeras manuscritas— donde se detalla la evolución de la criminalidad y los problemas de la justicia en cada época. "En ellas se refleja el resumen anual de la actividad de la Fiscalía, exponiendo la evolución de la criminalidad y los problemas de la justicia de cada momento", explicó.

Ese legado documental será depositado en el Archivo Regional en formato digital, en un ejercicio de transparencia y apertura a la sociedad.

Representantes del órgano judicial junto a autoridades políticas asistentes al acto / Juan Carlos Caval

Una Fiscalía más cercana: 'El Fiscal Contigo'

Si el pasado aporta identidad, el presente, según Díaz Manzanera, exige cercanía. El fiscal superior puso el acento en su compromiso de "acercar la figura del fiscal a los ciudadanos" y destacó especialmente la campaña 'El Fiscal Contigo', desarrollada en colegios e institutos de la Región y que calificó como "única en España".

Desde 2020, más de 20.000 alumnos han participado en esta iniciativa, orientada a fomentar valores como la igualdad, el respeto a la norma y el conocimiento del papel del Ministerio Fiscal. El objetivo, dijo, es proyectar "una buena imagen de esta Fiscalía hacia el exterior y de respeto por nuestro trabajo".

En estos nueve años al frente de la Fiscalía Superior, Díaz Manzanera aseguró haber trabajado para consolidar la institución como referencia nacional, con plena integración en nuevas tecnologías y participación como experiencia piloto en herramientas como el nuevo programa de diligencias de investigación.

Díaz Manzanera: "La Fiscalía es la conciencia activa del orden legal"

Déficit de medios y nuevas plazas

No obstante, el discurso también tuvo un tono reivindicativo. Durante su mandato se han conseguido once nuevas plazas de fiscales, "pese a crisis económicas y pandemia", aunque reconoció que siguen siendo insuficientes. La Región de Murcia mantiene algunas de las peores ratios de fiscales por habitante de España y una de las mayores cargas de trabajo.

El anuncio por parte del Ministerio de Justicia de la creación de 19 nuevas unidades judiciales en la Región podría suponer la incorporación de entre nueve y diez fiscales más, además de refuerzos en personal funcionario. El fiscal superior insistió en la necesidad del desdoblamiento entre Fiscalía Superior y Provincial, en equiparación con la carrera judicial.

Independencia, imparcialidad y compromiso ético

Uno de los mensajes centrales fue la defensa de la independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal, conforme al artículo 124 de la Constitución. Haciendo suyas palabras de la fiscal general del Estado, definió a la Fiscalía como "la conciencia activa del orden legal", "la fuerza que preserva la igualdad" y "la garantía de que un interés particular no puede prevalecer sobre el bien común".

Más allá de la persecución del delito, reivindicó la dimensión humana del fiscal. "Nos enfrentamos a auténticos dramas humanos y ayudar a su solución colma por completo nuestra vocación profesional", afirmó. Además, recordó los agradecimientos recibidos de padres, mujeres maltratadas, menores y personas mayores que encontraron en la Fiscalía "la única instancia en la que se les había escuchado".

La Región afronta un "momento histórico" para modernizar su justicia, según el fiscal superior

2026, un año clave para la justicia murciana

El tramo final del discurso miró abiertamente al futuro y a lo que calificó como un "momento histórico" para la Región de Murcia. Díaz Manzanera apeló a las autoridades presentes para aprovechar la oportunidad de culminar infraestructuras esenciales como la Ciudad de la Justicia de Cartagena, el Palacio de Justicia de Molina de Segura, el acondicionamiento de la Ciudad de la Justicia de Murcia y su antiguo palacio, así como la inauguración del Palacio de Justicia de Lorca.

"Jamás ha habido una oportunidad como la actual para conseguir grandes logros para la Región", afirmó, antes de añadir que, una vez dotada de medios suficientes, la Fiscalía está preparada para ofrecer "máximo rendimiento y resultados" y acortar los tiempos de respuesta al ciudadano.

El fiscal superior cerró su intervención regresando a la idea inicial: "Tener memoria histórica de nuestras instituciones nos hará ser mejores como profesionales y como personas".

Noticias relacionadas

Una celebración que no solo conmemora cifras redondas, sino que reivindica el papel de la Fiscalía como servicio público esencial en la Región de Murcia.