La fiscal general del Estado apela al espíritu de Carlos Alcaraz para impulsar la justicia en la Región

La intervención de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, puso el broche institucional al acto conmemorativo celebrado en la Ciudad de la Justicia de Murcia por el 185 aniversario de la Fiscalía en la Región. Su discurso combinó reconocimiento histórico, respaldo a las reivindicaciones de medios y una apelación directa al futuro del Ministerio Fiscal, con una referencia muy aplaudida al tenista murciano Carlos Alcaraz.

Peramato inició su intervención subrayando la relevancia de la efeméride. Conmemorar 185 años, afirmó, no es "un gesto meramente ceremonial", sino "un ejercicio de memoria, un acto de gratitud y también un solemne compromiso con el futuro". En casi dos siglos, añadió, no solo se han escrito páginas institucionales, sino que "se ha forjado un legado humano y profesional que hoy reconocemos y honramos".

La fiscal general destacó la exposición histórica inaugurada en el acto, con retratos de fiscales jefes desde 1930 y documentos originales que dan testimonio de los desafíos y esperanzas de cada época. Cada pieza, señaló, revela "una vocación, un sentido de servicio público que ha sido y sigue siendo la esencia del Ministerio Fiscal". Citando a Cervantes en El Quijote, recordó que "la diligencia es madre de la buena aventura", una cualidad que, a su juicio, ha caracterizado a la Fiscalía murciana: rigor, objetividad, integridad y vocación de servicio.

Mirar al pasado, apuntó, obliga también a reflexionar sobre el presente. La Fiscalía, en Murcia y en el conjunto de España, afronta "un escenario plagado de retos": reformas legislativas, transformación tecnológica, criminalidad compleja y ampliación de derechos. En ese contexto, expresó el respaldo de la Fiscalía General del Estado a las necesidades planteadas en la Región. No se trata, dijo, de "meras proclamas, sino de un compromiso firme". Cada mejora en una fiscalía territorial, defendió, fortalece al Ministerio Fiscal en su conjunto.

Independiencia del Ejecutivo estatal y autonómico

Uno de los ejes de su intervención fue la necesidad de avanzar hacia un modelo procesal penal renovado que otorgue mayor protagonismo al Ministerio Fiscal en la dirección de la investigación, con herramientas adecuadas para garantizar los derechos fundamentales. En el 45 aniversario del Estatuto Orgánico —Ley 50/1981— consideró oportuno profundizar en una revisión que refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal y su independencia tanto del Ejecutivo estatal como de los autonómicos. "Solo una fiscalía con una auténtica autonomía presupuestaria y financiera, esa es la verdadera independencia de cualquier institución, puede asumir los desafíos que la justicia del siglo XXI nos depara", afirmó.

En el tramo final, Peramato evocó a Carlos Alcaraz como símbolo del esfuerzo y la superación. Su "juventud llena de talento, disciplina y humildad" demuestra que el progreso "nunca es fruto del azar, sino del trabajo perseverante", un espíritu que, dijo, también ilumina la vocación de la Fiscalía de Murcia.

La fiscal general concluyó con una llamada a la responsabilidad y la lealtad institucional: las instituciones, sostuvo, solo perduran cuando quienes las integran comprenden que su labor trasciende lo individual. "Sigamos construyendo una Fiscalía sólida, confiable y cercana con la ciudadanía", animó, convencida de que la Fiscalía murciana seguirá siendo "un pilar de la justicia en esta tierra" con la misma dignidad y eficacia que ha guiado sus casi dos siglos de historia.