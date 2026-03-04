La emblemática Plaza del Cardenal Belluga, con la imponente Catedral de Murcia como telón de fondo, ha sido el escenario de la Presentación Oficial del 30º Aniversario de Equimur, en un acto institucional que ha puesto de relieve la dimensión histórica, económica y social que ha alcanzado el certamen tras tres décadas de trayectoria.

El evento ha estado presidido por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, acompañada por el secretario general de la Consejería, Francisco J. González Zapater y el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera Martínez; el presidente del Palacio de Ferias y Exposiciones, Pedro Ángel Roca, y el director de la Institución Ferial, Antonio Miras, el presidente de la Federación Hípica de la Región de Murcia, Pedro Blesa Berenguer, y el presidente del Comité Organizador, Antonio Fuentes, junto a numerosos profesionales vinculados al ámbito ecuestre.

Durante su intervención, la consejera destacó que “Equimur no es solo una feria; es el reflejo del esfuerzo constante de ganaderos, criadores y profesionales que han situado a la Región de Murcia en el mapa nacional e internacional del sector equino”. Asimismo, subrayó el respaldo firme del Gobierno regional a una cita que “genera actividad económica, empleo y proyección exterior, al tiempo que preserva una tradición profundamente arraigada en nuestra cultura”.

Equimur celebra 30 años como feria referente del sector equino

Equimur–Salón Internacional de Caballos de Razas Puras Región de Murcia conmemora su 30 aniversario reafirmando su posición como una de las ferias más relevantes del sector equino en España. Tres décadas después, el certamen se ha consolidado como punto de encuentro imprescindible para profesionales, ganaderos, criadores, empresas especializadas y aficionados.

A lo largo de estos años, Equimur ha impulsado la mejora genética, la innovación en técnicas de cría y entrenamiento, la formación especializada y la promoción del caballo en sus vertientes deportiva, cultural, económica y social.

Con motivo de esta edición conmemorativa, la organización ha preparado un programa especial que incluirá reconocimientos a personas y entidades que han sido clave en el crecimiento del certamen, así como la presencia de invitados destacados del panorama ecuestre nacional.

Del 12 al 15 de marzo en Ifepa

Equimur se celebrará del 12 al 15 de marzo en las instalaciones de Ifepa, ocupando el total de su superficie, y desplegando una infraestructura que volverá a situar a la Región de Murcia como epicentro del sector ecuestre.

El evento contará con cuatro pistas —dos de competición, una de venta y exhibiciones y otra de calentamiento—, 200 boxes y 100 corraletas para albergar a cerca de 300 caballos participantes, además de una amplia zona comercial.

Ganaderías participantes y Concurso Morfológico

Junto a Sicab, final del Campeonato del Mundo del Caballo de Pura Raza Española, Equimur está considerada una de las citas más importantes del país por la calidad de las ganaderías participantes y el nivel de los ejemplares presentados.

El Concurso Morfológico de Pura Raza Española reunirá a casi un centenar de caballos procedentes de distintos puntos de España y otros países como México, etc. La competición culminará con la entrega de premios a Mejor Ganadería, Campeón y Campeona del Concurso, Funcionalidad y Mejores Movimientos, tras la valoración de jueces internacionales.

Programa multidisciplinar y espectáculos

Durante los cuatro días se desarrollará un amplio programa multidisciplinar que incluye el Concurso de Doma Vaquera CVN**, Doma Clásica CDN y sus territoriales, Alta Escuela y Maratón de Enganches Indoor.

En el apartado de espectáculos, volverá a participar Santi Serra, referente internacional de la doma en libertad, junto a artistas que ofrecerán exhibiciones de volteo, rejoneo, doma vaquera y baile con caballos.

Asimismo, el certamen contará con la presencia de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional, en el marco de los actos conmemorativos de su 200º aniversario, tanto en el acto oficial de inauguración como con stand propio.

Homenajes y Padrino de Honor

En esta edición especial, Equimur rendirá homenaje a personas e instituciones que han contribuido decisivamente a su consolidación. Además, contará con la presencia de Cayetano Martínez de Irujo, quien será nombrado Padrino de Honor de Equimur con ocasión de su 30 Aniversario.

Galería comercial, zona VIP y divulgación

Más de 60 empresas del sector integrarán la galería comercial, que incluirá guarnicionería, equipamiento hípico, nutrición equina, transporte y servicios especializados. Equimur dispondrá también de un Palco VIP, espacio para ganaderos y una propuesta de “tardeo” que combinará ambiente social y música.

El jueves 12, centros educativos de la Región visitarán la feria para asistir a exhibiciones y charlas formativas, reforzando el compromiso de Equimur con la divulgación y el acercamiento del mundo ecuestre a las nuevas generaciones.