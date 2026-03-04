Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | La Asamblea Regional debate el 8M, la inflación y las medidas contra inundaciones en el entorno del Mar Menor

La nueva ley de bienes de interés turístico, la apertura del ala de hospitalización del Hospital de La Vega y la defensa de la libertad de expresión son otros de los temas que marcan el Pleno de hoy

Pleno de la Asamblea Regional

Pleno de la Asamblea Regional / Iván Urquízar

La Opinión

La Opinión

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

  • Debate de toma en consideración del Proyecto de Ley por el que se regulan los Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia y se modifica la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia (PL-0005)
  • Moción en Pleno sobre conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (MOCP-0945), formulada por el grupo parlamentario Socialista
  • Moción en Pleno sobre inflación y subida de precios (MOCP-0860), formulada por el grupo parlamentario Vox
  • Moción en Pleno sobre conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y solicitud al Gobierno de la Nación de medidas para el desarrollo de Políticas de Igualdad (MOCP-0941), formulada por el grupo parlamentario Popular
  • Moción en Pleno sobre apertura inmediata del ala de Hospitalización de usuarios del Hospital de La Vega Lorenzo Guirao de Cieza (MOCP-0886), formulada por el grupo parlamentario Socialista
  • Moción en Pleno sobre actuaciones en materia de ordenación del territorio para prevenir las inundaciones recurrentes en los municpios ribereños y su impacto en el Mar Menor (MOCP-0812), formulada por el grupo parlamentario Mixto
  • Moción en Pleno sobre defensa de la libertad de expresión frente a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez (MOCP-0935), formulada por el grupo parlamentario Vox

