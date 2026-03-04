Premios Laik Región de Murcia
Política
En directo | La Asamblea Regional debate el 8M, la inflación y las medidas contra inundaciones en el entorno del Mar Menor
La nueva ley de bienes de interés turístico, la apertura del ala de hospitalización del Hospital de La Vega y la defensa de la libertad de expresión son otros de los temas que marcan el Pleno de hoy
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:
- Debate de toma en consideración del Proyecto de Ley por el que se regulan los Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia y se modifica la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia (PL-0005)
- Moción en Pleno sobre conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (MOCP-0945), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Moción en Pleno sobre inflación y subida de precios (MOCP-0860), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Moción en Pleno sobre conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y solicitud al Gobierno de la Nación de medidas para el desarrollo de Políticas de Igualdad (MOCP-0941), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Moción en Pleno sobre apertura inmediata del ala de Hospitalización de usuarios del Hospital de La Vega Lorenzo Guirao de Cieza (MOCP-0886), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Moción en Pleno sobre actuaciones en materia de ordenación del territorio para prevenir las inundaciones recurrentes en los municpios ribereños y su impacto en el Mar Menor (MOCP-0812), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Moción en Pleno sobre defensa de la libertad de expresión frente a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez (MOCP-0935), formulada por el grupo parlamentario Vox
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- En directo: Villarreal B-Real Murcia
- ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
- Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
- Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial