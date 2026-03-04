En directo | La Asamblea Regional debate el 8M, la inflación y las medidas contra inundaciones en el entorno del Mar Menor

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

Debate de toma en consideración del Proyecto de Ley por el que se regulan los Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia y se modifica la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia (PL-0005)

Moción en Pleno sobre conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (MOCP-0945), formulada por el grupo parlamentario Socialista

Moción en Pleno sobre inflación y subida de precios (MOCP-0860), formulada por el grupo parlamentario Vox

Moción en Pleno sobre conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y solicitud al Gobierno de la Nación de medidas para el desarrollo de Políticas de Igualdad (MOCP-0941), formulada por el grupo parlamentario Popular

Moción en Pleno sobre apertura inmediata del ala de Hospitalización de usuarios del Hospital de La Vega Lorenzo Guirao de Cieza (MOCP-0886), formulada por el grupo parlamentario Socialista

Moción en Pleno sobre actuaciones en materia de ordenación del territorio para prevenir las inundaciones recurrentes en los municpios ribereños y su impacto en el Mar Menor (MOCP-0812), formulada por el grupo parlamentario Mixto

Moción en Pleno sobre defensa de la libertad de expresión frente a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez (MOCP-0935), formulada por el grupo parlamentario Vox