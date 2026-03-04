¿Qué diputado o diputada evitó la 'unanimidad' para quitarle la portavocía de Vox en la Asamblea a Antelo?

La decisión de relevar a José Ángel Antelo como portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional salió adelante este martes con el respaldo de la "mayoría absoluta" de los diputados autonómicos, que acordaron situar al frente de la portavocía a Rubén Martínez Alpañez tras la reunión mantenida con la dirección nacional del partido en Murcia.

El encuentro, celebrado con carácter de urgencia en la sede de la formación en la Plaza Circular, contó con la presencia de la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, quien ya la pasada semana se había reunido con Antelo para trasladarle la propuesta de dejar la presidencia provincial a cambio de mantener su candidatura electoral y asumir una portavocía nacional en el área de Deportes.

Desde la dirección nacional consideraban esta oferta como una «salida digna», pero el dirigente murciano la rechazó y, poco después, abrió un enfrentamiento directo con el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, al que responsabilizó de la crisis interna y de su destitución.

Así ha sido la entrada y salida de los diputados de Vox a la reunión urgente en Murcia / Israel Sánchez

El comunicado lanzado este martes por la tarde por Vox apuntaba a que el relevo se producía "por mayoría absoluta" del grupo, por lo que no hubo unanimidad por parte de los nueve parlamentarios con representación en la Asamblea.

Según pudo saber esta redacción, la diputada Virginia Martínez fue la única parlamentaria que no votó a favor de retirar la portavocía a José Ángel Antelo, optando por la abstención durante el 'cónclave' regional celebrado este martes.