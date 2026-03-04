Despedido de una empresa de Murcia por zarandear una máquina expendedora para obtener productos sin pagar

"Usted ha mantenido una actitud intolerable para esta cooperativa de forma reiterada y con suficiente frecuencia, usted está acostumbrado a golpear y zarandear la máquina de vending con el fin de obtener productos sin ningún coste". Es lo que se leía en la carta de despido de un trabajador al que echaron de la empresa de un municipio de Murcia la que era socio tras quedar acreditado que se dedicaba a sacudir una máquina expendedora para obtener productos sin pagar.

El afectado llevaba desde 2012 trabajando para la compañía, una cadena de supermercados que tiene varios establecimientos abiertos en la Región de Murcia. Uno de ellos (en el que ocurrieron los hechos que dieron lugar al despido), ubicado en la Vega Media, en concreto en Las Torres de Cotillas. Un año después de entrar a trabajar, en 2013, accedió a la condición de socio de la cooperativa.

Se consideran hechos probados varios, que se saben porque los captaron las cámaras. El primero, sobre las nueve y media de la noche de un día de enero de 2024, cuando el hombre "obtuvo de la máquina expendedora de bebida que hay en el comedor del centro de trabajo un bote de refresco abonando su precio. A continuación, se dirigió a la máquina que despacha alimentos, que hay junto a la de bebida, y la zarandeó, consiguiendo así de ella un producto sin pagar precio por él. Poco después volvió a sacudirla para conseguir otro alimento, sin éxito".

Dos días después, el mismo afectado "pagó tres botellas de agua en la máquina de bebidas del comedor. Volvió a mover con fuerza la máquina de alimentos y obtuvo un producto sin pagar su precio". A los dos días, el hombre "intentó sacar de la máquina que despacha alimentos algún producto, sin conseguirlo. Utilizó el mismo procedimiento, la zarandeó con los dos brazos. Lo hizo en tres ocasiones".

Al día siguiente "intentó de nuevo obtener un producto de la máquina de alimentos sin abonar el precio. Esta vez tampoco tuvo éxito su propósito, pero zarandeó la máquina con mayor violencia que en ocasiones anteriores, pues llegó a subirse a la misma para sacudirla", alegaron desde la cooperativa.

La cooperativa instaló las cámaras un mes antes, porque varios trabajadores habían informado de que habían visto a esta persona "golpear y zarandear la máquina expendedora de alimentos que hay en el comedor".

Cuando prescindieron de él, le dijeron que era "el único en mantener este comportamiento, puesto que el resto de sus compañeros se ha constatado que sí que insertan monedas en dicha máquina de vending para obtener los productos". Lamentaron que la actitud del infractor "dista de forma patente y absoluta de la buena fe y confianza que debe mediar en toda relación contractual".

El despedido lleva su caso a los juzgados de Murcia

Después de que lo despidiesen, el hombre llevó su caso a los tribunales, que se han pronunciado. El Juzgado de lo Social Nº 7 de Murcia dictó sentencia en junio de 2024 y desestimó la demanda formulada por el hombre.

El trabajador recurrió entonces a una instancia superior. En concreto, lo hizo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. Este órgano, en una sentencia dictada el mes pasado, desestima su recurso y considera que la cooperativa obró correctamente al prescindir de sus servicios.

"Los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad han de ser más rigurosamente observados por quienes desempeñan puestos de confianza y jefatura en la empresa, basados en la mayor confianza y responsabilidad en el desempeño de las facultades conferidas", afirma la sentencia.