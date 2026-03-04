El Carmen, un barrio que sabe de su riqueza, pero se siente "aislado"

Si hablamos de barrios de Murcia, hablamos del Carmen. La Opinión de Murcia lanza este miércoles el segundo capítulo de una serie que recorre calles, barrios, pedanías y diputaciones de la Región para conocer de cerca la realidad de vecinos y comerciantes. 'La Voz de la Calle' hace parada obligatoria en esta histórica barriada de la capital murciana que alberga algunos puntos emblemáticos de la ciudad como el Cuartel de Artillería, el Puente de los Peligros, el Jardín de Floridablanca o su propia Iglesia, donde hace una pausa la Virgen de la Fuensanta en cada romería.

Aunque por encima de todo ello, El Carmen es la cuna del comercio local. Comerciantes y vecinos son conscientes de la enorme riqueza del barrio, de la variedad de ocio, tiendas y bares y restaurantes que ofrece, pero el sentir general de la mayoría de ellos cuando se les pregunta por las cualidades del barrio y su transformación en los últimos años es de abandono por parte de las instituciones.

Desde comercios históricos como Espinosa o Trajes Regionales Beatriz apuntan a un cambio que, desde su punto de vista, ha ido en detrimento del barrio: el plan de movilidad. Los vendedores dicen sentirse mucho más "aislados" desde que está en marcha el proyecto urbano que busca ser amable con el medio ambiente y fomentar el transporte público.

"No han mejorado en absoluto la viabilidad y el acceso al barrio del Carmen, nos hemos convertido en un gueto siendo un 30002", señalan desde la tienda especializada en trajes regionales. Esto, aseguran, "afecta mucho al pequeño y mediano comercio, el cual ha desaparecido más de un 35% como consecuencia de la pérdida de 845 plazas de garaje". Por su parte, desde Espinosa lamentan lo "incómodo" que se hace a los clientes de fuera del barrio pasar por el negocio. De hecho, anuncian que abrirán otro local en Murcia más accesible.

No obstante, hay vecinos que ven en el plan de movilidad como un respiro para desplazarse a pie, ya que el descenso del tráfico facilita que personas mayores o con dificultades puedan transitar por las calles, tal y como indica una de las residentes del barrio, que presenta una discapacidad que le afecta al movimiento.

En la mítica Plaza de Abastos del Carmen también han notado los cambios, pero en este caso en lo que respecta a las tendencias de consumo. Trabajadores de la plaza destacan que siguen teniendo mucha clientela, especialmente de gente mayor, pero notan cómo la competencia de los supermercados merma las ventas. Uno de los factores clave es que "los jóvenes ya se arreglan en cualquier sitio, les de lo mismo ir a una tienda que otra, y aparte no tienen tiempo", sostiene una de las comerciantes, que pide que "se fomente más la plaza y se pongan más puestos, así la gente a lo mejor vendría mucho más".

Otro tema que algunos vecinos ponen sobre la mesa es el de la inseguridad, más notable por la noche y según se acercan a la zona del Rollo, mientras que otros residentes ponen de relieve que nunca han tenido ningún problema en el barrio.

En lo que sí coinciden todos es que lo mejor del Carmen son sus vecinos, su variedad de comercios, y piden al resto de murcianos que hagan "compra de barrio" para que el enclave no pierda su esencia.