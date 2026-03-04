Propiedad industrial y secreto empresarial
El capital invisible que define el valor de la empresa moderna
Cristina Giner: "En la economía del conocimiento, los activos intangibles no son un complemento de la estrategia empresarial: son la estrategia"
«La creatividad consiste en conectar las cosas. Cuando preguntas a personas creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables, porque no lo hicieron realmente: simplemente vieron algo». Así trataba de explicar Steve Jobs, cofundador de Apple, ese ‘secreto’ que se esconde detrás del éxito en muchos casos. Pero la verdad es que, en ellos, lo intangible adquiere protagonismo para desplazar a lo material.
El inicio de la ponencia impartida por Cristina Giner, experta en activos intangibles y propiedad intelectual, dejó ver lo que a lo largo de una hora explicaría en un charla que abordó el valor de dichos activos intangibles, cuya escalabilidad y permanencia los hacen cualitativamente superiores a los activos físicos como generadores de ventaja competitiva sostenible. «Los podemos usar tantas veces queramos sin un coste adicional, y no se deprecian a diferencia de los bienes muebles», explica Giner.
Y como herramienta para proteger estas creaciones, la propiedad intelectual se posiciona como el conjunto de derechos al que asirse. En este sentido cabe tener en cuenta que la patente, el modelo de utilidad es más accesible para innovaciones menores, ofrece la protección más amplia pero exige los requisitos más altos.
«La protección preventiva mediante registro es siempre más eficaz y económica que la defensa reactiva ante una infracción ya consumada», añade la experta en activos intangibles y propiedad intelectual.
Irrupción de la IA
La inteligencia artificial genera una doble tensión jurídica: es una nueva herramienta para vulnerar secretos con mayor escala y precisión; y también un poderoso instrumento de protección. Así, el secreto empresarial, entendido como cualquier información tecnológica, comercial o financiera no divulgada que posee valor económico por ser confidencial, se debe apoyar en medidas jurídicas, técnicas y organizativas en escenarios de riesgo.
El autodiagnóstico empresarial, dirigido a la identificación del estado de protección de los secretos industriales, refleja que el 80% de las infracciones viene del interior. «El factor humano es el mayor riesgo: formación, NDAs, accesos mínimos y protocolos de baja son la primera línea de defensa. La IA amplifica tanto los riesgos como las capacidades de protección. Las empresas deben actualizar sus políticas y gobernanza a los nuevos escenarios con urgencia».
Peter F. Drucker, conocido como el padre del management moderno, afirmaba que «el mayor recurso económico del siglo XXI no es el capital, ni la tierra, ni el trabajo: es el conocimiento. Y el mayor reto de la empresa es convertirlo en su ventaja competitiva». Ahora, queda en manos del sector empresarial seguir confiando en dicho conocimiento como principal motor de desarrollo.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- En directo: Villarreal B-Real Murcia
- ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
- Seis planetas se alinean el 28 de febrero y Murcia tiene los mejores cielos para verlos