El Camino de la Cruz, el asiático y el pastel de carne, más cerca de ser Bienes de Interés Turístico

El Pleno de la Asamblea Regional debatió y aprobó este miércoles la toma en consideración del Proyecto de Ley que regulará los Bienes de Interés Turístico (BIT) de la Región de Murcia, una iniciativa impulsada por el Gobierno autonómico y defendida en el hemiciclo por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.
Conesa aseguró que la nueva norma "ayudará a identificar, proteger y promocionar los principales atractivos" del territorio. El texto, que modificará la Ley 12/2013 de Turismo, inicia ahora su tramitación parlamentaria para que los grupos presenten propuestas y enmiendas en los próximos meses. El objetivo, explicó la consejera, es "reforzar el control y la calidad del sector" y dotar de un marco normativo específico a un conjunto de bienes que contribuyen a proyectar el patrimonio regional.
El objetivo de la regulación de los BIT es El "reforzar el control y la calidad del sector"
Recursos materiales e inmateriales
La ley contempla que los BIT puedan reconocer recursos materiales e inmateriales y establece varias categorías: espacios turísticos, acontecimientos de trascendencia turística, itinerarios y rutas, gastronomía y manifestaciones artístico-culturales, folclóricas, etnográficas o artesanales.
Con esta figura, elementos tan variados como el Camino de la Cruz de Caravaca, la Floración de Cieza, el café asiático de Cartagena, los crespillos, la marinera o el pastel de carne podrían acogerse al distintivo, reforzando su proyección y visibilidad turística.
Requisitos para conseguir el BIT
Entre los requisitos que deberán cumplir los bienes para optar a este reconocimiento, la consejera destacó la antigüedad mínima de diez años, la continuidad en el tiempo y su capacidad de atracción y difusión a nivel nacional o internacional. Además, deberán promover una imagen positiva de la Región, contar con infraestructura turística suficiente y accesible y sobresalir por su originalidad y singularidad.
Hasta ahora la única figura regulada en este ámbito es la declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional
La implantación de la norma permitirá que los productos o recursos reconocidos dispongan de un distintivo oficial y accedan de forma preferente a acciones de promoción regional. Conesa subrayó que la medida busca también "combatir la oferta clandestina, fomentar la desestacionalización y mejorar la transparencia y la seguridad jurídica del sector". Hasta ahora, recordó, la única figura regulada en este ámbito era la declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional.
El proyecto contempla, además, la compatibilidad de los BIT con otras figuras de protección y reconocimiento, como los Bienes de Interés Cultural (BIC) o las Denominaciones de Origen Protegido (DOP), lo que, según Conesa, permitirá un enfoque complementario "sin sustituir los reconocimientos existentes".
