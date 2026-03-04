¿Cambia tu pediatra de centro de salud? Consulta los nuevos destinos en la Región

En las próximas semanas más de una veintena de pediatras de Atención Primaria cambiarán de centro de salud en la Región de Murcia como consecuencia del concurso de traslados que acaba de resolver el Servicio Murciano de Salud (SMS). Este cambio afectará a algo más de 38.000 menores murcianos, que serán atendidos por un nuevo profesional de cabecera en sus centros de referencia.

El concurso de traslados es un mecanismo que da la opción a los profesionales del ámbito sanitario a solicitar el cambio de destino a otro centro con el objetivo de favorecer la conciliación familiar, una herramienta que el SMS ha adaptado y que ahora los convierte en abiertos y permanentes, permitiendo que los interesados en solicitar el traslado lo puedan hacer en cualquier momento, realizándose dos cortes anuales para la adjudicación de las vacantes: en abril y en noviembre.

En este caso, el concurso de traslados de Pediatría de Atención Primaria es el primero que se realiza de esta especialidad desde la entrada en funcionamiento del nuevo modelo, lo que supone el ciclo inicial de implantación, una resolución de la directora gerente del SMS, Isabel Ayala, que viene a resolver de forma definitiva la convocatoria realizada en diciembre de 2024.

En total, son 23 los pediatras de Atención Primaria que cambiarán de centro de salud en la Región de Murcia y que iniciarán una nueva etapa laboral en instalaciones como los centros de Vistalegre, Santa María de Gracia, San Andrés, El Ranero, Puente Tocinos, Espinardo o El Infante, en Murcia; así como en equipos de Atención Primaria (EAP) de Molina de Segura, Ceutí, Alcantarilla o San Pedro del Pinatar, entre otros.

Los destinos de los pediatras que cambian de centro se pueden consultar en la resolución publicada por la Consejería de Salud en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm):

Facultativos que cambian de plaza / BORM