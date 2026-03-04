La borrasca Regina golpea la Región de Murcia con lluvias intensas de barro antes de irse este jueves

La lluvia vuelve a las andadas en la Región de Murcia y buena culpa de ello la tiene la borrasca Regina, que desde el inicio de esta semana está dejando fuertes rachas de viento en las zonas del Altiplano y el litoral regional. A su vez, se han registrado en todo el territorio lluvias de barro, debido a la intrusión de polvo sahariano suspendido en el ambiente.

De hecho, desde este martes la Comunidad ha alcanzado concentraciones de polvo en superficie de entre 5 y 50 μg/m³ (incremento de las PM10 y PM2.5), lo que se traduce en una mala calidad del aire, según datos de Medio Ambiente.

De acuerdo con el meteorólogo destinado en Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Antonio Parodi, el resto de la semana estará marcada por lluvias tanto este miércoles como el jueves, provocando más episodios de lluvia embarrada, por lo menos hasta la marcha de Regina este jueves.

Lluvia y viento en la Región para este miércoles

La Aemet activó para este miércoles varios avisos amarillos en la Región de Murcia que afectan al Altiplano (Jumilla y Yecla), al Campo de Cartagena y Mazarrón. En el caso de los municipios del norte, la alerta por fuertes rachas de viento se activó desde las 00.00 a las 17.00 horas, mientras que las localidades costeras están apercibidas por viento y fenómenos costeros adversos: ambos avisos llegan hasta las 7.00 horas.

Sin embargo, no queda ahí la cosa, la jornada del miércoles estima probabilidades de lluvia del 100%. Los episodios de barro se repetirán desde primera hora de la mañana, sobre todo en el Noroeste. Las precipitaciones se desplazarán de oeste a este del territorio regional y de 12.00 a 18.00 horas se intensificarán en todo el mapa. Las probabilidades más bajas se registran en el sureste (Cartagena, San Javier, Torre Pacheco) y en Murcia, entre un 65% y un 75% de probabilidad de que llueva.

En cuanto a las temperaturas mínimas y máximas del miércoles irán en ligero descenso:

Caravaca de la Cruz : 6 de mínima y 16 de máxima.

: 6 de mínima y 16 de máxima. Cartagena : 14 y 17

: 14 y 17 Lorca : 9 y 18

: 9 y 18 Murcia : 11 y 21

: 11 y 21 Yecla: 8 y 14

Mapa de avisos amarillos en la Región de Murcia para el miércoles. / 112

Adiós a Regina, hola a una nueva borrasca este jueves

La borrasca Regina se despedirá de la Región de Murcia este jueves, dando el relevo a una "borrasca de menor impacto" (por eso no recibirá nombre) que "generará inestabilidad en la Comunidad y mucha incertidumbre el fin de semana", aclara Parodi.

Lo que tiene muy claro la Aemet es que las lluvias continuarán en la Región este jueves, aunque con menos intensidad que el miércoles. Los porcentajes del 100% que presenta la mitad oeste de territorio regional se reducen al 80%, un porcentaje muy alto todavía. Noroeste, Altiplano y el resto del interior serán los lugares donde más agua se espera el jueves, con especial intensidad de 12.00 a 18.00 horas.

De cara a las temperaturas en la Región de Murcia este jueves, se espera que desciendan: