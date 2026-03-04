Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo Mixto

El que fuera candidato a alcalde de Cartagena en las últimas elecciones, Diego Salinas, y actualmente primer teniente de alcalde del municipio, anunció este miércoles su baja de Vox, una nueva crisis en el partido de Abascal en la Región de Murcia después de que el líder provincial, José Ángel Antelo, tuviera que dejar la presidencia y, este martes, el grupo parlamentario presentara su cese como portavoz en la Asamblea Regional.

"He decidido darme de baja de Vox. La deriva del partido y el trato dado a José Ángel Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido", ha asegurado en la red social X, donde ha añadido que seguirá "trabajando por Cartagena y por España hasta el último día".

Salinas aseguró, ya en declaraciones a esta redacción, que su intención es mantenerse como concejal de gobierno desde el grupo de no adscritos. El cabeza de lista del partido verde afirmó que su marcha se produce tras meses de desavenencias internas "y de votar contra mi partido".

Como ejemplo señaló la moción para recuperar la catedral de Cartagena, que fue presentada por Vox en la Asamblea pero rechazada por el partido en el Ayuntamiento de Cartagena, “cuando eso se ha defendido siempre”.

Asimismo, Salinas defiende que planteó varias dudas sobre el Plan General de Ordenación Urbana y “no obtuve ninguna respuesta”.

En este caso hace regencia a que en el nuevo PGOU de Cartagena se blinda el entorno del Mar Menor de la construcción y agricultura “y se votó con el partido socialista eso”.

Denuncia directrices internas y dice que llevaba meses "desplazado" dentro del grupo

Según Salinas, estas directrices venían directamente del portavoz municipal, Gonzalo López Pretel. A este respecto, denunció sentirse desplazado del propio grupo desde hacía meses: "Ya no tenía asesores e iba a los eventos y nadie publicaba nada".