Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxCambio de pediatraMurcianos en Oriente MedioAparcamiento Cabo de PalosTiempo MurciaPremios Laik
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Crisis en Vox

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo Mixto

Quiere mantenerse como primer teniente de alcalde en el Gobierno local, pero considera "incompatibles" sus valores "con el trato dado a José Ángel Antelo"

Salinas junto a Antelo

Salinas junto a Antelo / VOX

Juana Martínez

El que fuera candidato a alcalde de Cartagena en las últimas elecciones, Diego Salinas, y actualmente primer teniente de alcalde del municipio, anunció este miércoles su baja de Vox, una nueva crisis en el partido de Abascal en la Región de Murcia después de que el líder provincial, José Ángel Antelo, tuviera que dejar la presidencia y, este martes, el grupo parlamentario presentara su cese como portavoz en la Asamblea Regional.

"He decidido darme de baja de Vox. La deriva del partido y el trato dado a José Ángel Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido", ha asegurado en la red social X, donde ha añadido que seguirá "trabajando por Cartagena y por España hasta el último día".

Salinas aseguró, ya en declaraciones a esta redacción, que su intención es mantenerse como concejal de gobierno desde el grupo de no adscritos. El cabeza de lista del partido verde afirmó que su marcha se produce tras meses de desavenencias internas "y de votar contra mi partido".

Como ejemplo señaló la moción para recuperar la catedral de Cartagena, que fue presentada por Vox en la Asamblea pero rechazada por el partido en el Ayuntamiento de Cartagena, “cuando eso se ha defendido siempre”. 

Asimismo, Salinas defiende que planteó varias dudas sobre el Plan General de Ordenación Urbana y “no obtuve ninguna respuesta”.

En este caso hace regencia a que en el nuevo PGOU de Cartagena se blinda el entorno del Mar Menor de la construcción y agricultura “y se votó con el partido socialista eso”. 

Noticias relacionadas y más

Denuncia directrices internas y dice que llevaba meses "desplazado" dentro del grupo

Según Salinas, estas directrices venían directamente del portavoz municipal, Gonzalo López Pretel. A este respecto, denunció sentirse desplazado del propio grupo desde hacía meses: "Ya no tenía asesores e iba a los eventos y nadie publicaba nada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  4. ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
  5. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  6. El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
  7. Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
  8. Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial

La UPCT sufre un ciberataque y activa una investigación por una posible filtración

La UPCT sufre un ciberataque y activa una investigación por una posible filtración

La Asamblea rechaza el cambio de portavoz en Vox y Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

La Asamblea rechaza el cambio de portavoz en Vox y Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo Mixto

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo Mixto

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La intrusión de polvo sahariano mantiene a la Región de Murcia en vigilancia por el posible empeoramiento de la calidad del aire

La intrusión de polvo sahariano mantiene a la Región de Murcia en vigilancia por el posible empeoramiento de la calidad del aire

UGT denuncia que 13 ayuntamientos de la Región de Murcia vetan licencias de taxi a personas con VIH

UGT denuncia que 13 ayuntamientos de la Región de Murcia vetan licencias de taxi a personas con VIH

El Ingreso Mínimo Vital sube más de un 11% y podrán cobrarlo de forma indefinida las familias vulnerables murcianas

El Ingreso Mínimo Vital sube más de un 11% y podrán cobrarlo de forma indefinida las familias vulnerables murcianas

Un aerogenerador hecho en 3D le abre las puertas del trabajo a un joven ingeniero de la UPCT

Un aerogenerador hecho en 3D le abre las puertas del trabajo a un joven ingeniero de la UPCT
Tracking Pixel Contents