Alfonso Corbalán: "Los activos intangibles son el verdadero valor que tienen nuestras empresas"

La gestión de los activos intangibles y su protección jurídica centraron las intervenciones del presidente de la Fundación Isaac Peral, Alfonso Corbalán, y de su director gerente, Patricio Valverde, durante la jornada ‘Activos Intangibles: Propiedad Intelectual vs. Secreto Empresarial’. Ambos responsables subrayaron la relevancia del conocimiento como base del valor empresarial y como herramienta para el desarrollo industrial regional.

Corbalán abrió la sesión destacando que el encuentro estaba dedicado a «un asunto tremendamente importante para todas las industrias, las empresas, como es la gestión de los activos intangibles».

El presidente de la Fundación remarcó que se trata del «verdadero valor que tienen nuestras empresas, que es el conocimiento», y planteó la necesidad de analizar «cómo protegemos este conocimiento y cómo conseguimos que con este conocimiento podamos trabajar hacia el futuro». Según explicó, la entidad que preside «trabaja precisamente en esta línea».

Corbalán también agradeció a la Consejería la invitación a participar en el Plan Industrial, al que definió como «un elemento que va a ayudar a la industria de la Región de Murcia a desarrollarse de manera importante en el futuro». En este contexto, afirmó que la Fundación continúa «avanzando en un ambicioso plan de actuaciones», que incluye jornadas como la celebrada y otras iniciativas vinculadas al desarrollo industrial.

Por su parte, Patricio Valverde explicó que la Fundación es «una alianza estratégica de empresas de la Región de Murcia» cuyo propósito es «impulsar la industria» y «la colaboración público-privada». Detalló que esta labor se articula a través de planes de actuación, entre ellos el presentado en la jornada, orientado a divulgar la importancia de «las patentes» y de «los activos intangibles» para el desarrollo empresarial.

Valverde señaló que estas herramientas contribuyen a «que mejore la Región de Murcia: más industrial, con menos emisiones y una región que apueste por la innovación». En este sentido, indicó que se trata de «buscar cómo ayudar al crecimiento en la Región de Murcia a través de proyectos de innovación y de I+D».

El director gerente añadió que «siempre que se hace un proyecto de investigación puede surgir una patente, puede surgir un modelo de utilidad que sirva para aumentar la productividad de las empresas», vinculando así la protección del conocimiento con la mejora de la competitividad empresarial.