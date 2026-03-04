Aledo registra un nuevo temblor de magnitud 1,5 esta madrugada

Un terremoto de magnitud 1,5 se ha registrado de madrugada este miércoles en el entorno de Aledo, según los datos oficiales del evento es2026ejpoj. El movimiento sísmico se produjo a las 04:54:17 horas (hora local) con epicentro en las coordenadas 37.8488 de latitud y -1.7245 de longitud.

La sacudida, medida con una magnitud 1,5 mbLg, tuvo lugar a 7 kilómetros de profundidad, una cota considerada superficial. Se trata, en cualquier caso, de un seísmo de baja intensidad que habitualmente apenas se percibe y rara vez causa daños.

El temblor, a 7 km de profundidad, no ha generado avisos ni llamadas a emergencias

La localización facilitada sitúa el epicentro al noroeste del casco urbano de Aledo. Por el momento, no constan llamadas a los servicios de emergencia ni avisos de vecinos que hayan notado el temblor.

Dos temblores en las últimas 24 horas

El episodio se enmarca en una actividad sísmica reciente en la zona: en las últimas 24 horas se han contabilizado dos pequeños temblores con magnitudes inferiores a 2,0. En los últimos siete días, se han registrado 34 sismos de hasta 3,2 en un radio de 100 kilómetros, con uno de magnitud 3 o superior, tres entre 2 y 3, y 30 por debajo de 2.