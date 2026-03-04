Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxCambio de pediatraMurcianos en Oriente MedioAparcamiento Cabo de PalosTiempo MurciaPremios Laik
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Terremoto

Aledo registra un nuevo temblor de magnitud 1,5 esta madrugada

Registrado a las 04:54 horas, se trata de un seísmo superficial y de baja intensidad

Epicentro del seísmo sentido en Aledo esta madrugada

Epicentro del seísmo sentido en Aledo esta madrugada / IGN

Joaquín Vallés

Un terremoto de magnitud 1,5 se ha registrado de madrugada este miércoles en el entorno de Aledo, según los datos oficiales del evento es2026ejpoj. El movimiento sísmico se produjo a las 04:54:17 horas (hora local) con epicentro en las coordenadas 37.8488 de latitud y -1.7245 de longitud.

La sacudida, medida con una magnitud 1,5 mbLg, tuvo lugar a 7 kilómetros de profundidad, una cota considerada superficial. Se trata, en cualquier caso, de un seísmo de baja intensidad que habitualmente apenas se percibe y rara vez causa daños.

El temblor, a 7 km de profundidad, no ha generado avisos ni llamadas a emergencias

La localización facilitada sitúa el epicentro al noroeste del casco urbano de Aledo. Por el momento, no constan llamadas a los servicios de emergencia ni avisos de vecinos que hayan notado el temblor.

Noticias relacionadas

Dos temblores en las últimas 24 horas

El episodio se enmarca en una actividad sísmica reciente en la zona: en las últimas 24 horas se han contabilizado dos pequeños temblores con magnitudes inferiores a 2,0. En los últimos siete días, se han registrado 34 sismos de hasta 3,2 en un radio de 100 kilómetros, con uno de magnitud 3 o superior, tres entre 2 y 3, y 30 por debajo de 2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  4. ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
  5. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  6. El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
  7. Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
  8. Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial

UGT denuncia que 13 ayuntamientos de la Región de Murcia vetan licencias de taxi a personas con VIH

UGT denuncia que 13 ayuntamientos de la Región de Murcia vetan licencias de taxi a personas con VIH

El Ingreso Mínimo Vital sube más de un 11% y podrán cobrarlo de forma indefinida las familias vulnerables murcianas

El Ingreso Mínimo Vital sube más de un 11% y podrán cobrarlo de forma indefinida las familias vulnerables murcianas

Un aerogenerador hecho en 3D le abre las puertas del trabajo a un joven ingeniero de la UPCT

Un aerogenerador hecho en 3D le abre las puertas del trabajo a un joven ingeniero de la UPCT

Aledo registra un nuevo temblor de magnitud 1,5 esta madrugada

Aledo registra un nuevo temblor de magnitud 1,5 esta madrugada

En directo | La Asamblea Regional debate el 8M, la inflación y las medidas contra inundaciones en el entorno del Mar Menor

En directo | La Asamblea Regional debate el 8M, la inflación y las medidas contra inundaciones en el entorno del Mar Menor

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

Juan María Vázquez: "No se adecua el esfuerzo investigador con las patentes registradas"

Alfonso Corbalán: "Los activos intangibles son el verdadero valor que tienen nuestras empresas"

Tracking Pixel Contents