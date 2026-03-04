Alarma en el campo murciano: el pulgón arrasa cultivos y el sector exige soluciones urgentes al Ministerio

En el campo murciano se respira inquietud. Los agricultores hablan abiertamente de un escenario "catastrófico" si no se actúa con urgencia para frenar la expansión del pulgón que está arrasando cultivos al aire libre. Denuncian que carecen de herramientas eficaces para combatir la plaga y temen pérdidas millonarias, abandono de hectáreas y destrucción de empleo en una de las principales despensas hortofrutícolas de Europa.

La Consejería de Agricultura ha dado un paso al frente junto a Andalucía y Comunidad Valenciana para reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación medidas excepcionales que permitan hacer frente a la situación límite que atraviesa el sector agrícola. Las tres comunidades han remitido una carta conjunta al ministro Luis Planas en la que solicitan "una reunión urgente y la adopción de soluciones excepcionales", según explicó la consejera murciana, Sara Rubira.

Rubira advirtió de que se trata de "una situación límite que está teniendo consecuencias catastróficas para los cultivos", con pérdidas de hectáreas y de puestos de trabajo. A su juicio, la eliminación progresiva de sustancias activas autorizadas, unida al impacto del cambio climático y a las crecientes exigencias comerciales, está comprometiendo seriamente la rentabilidad de las explotaciones.

En la misiva, las comunidades piden que se activen con agilidad los mecanismos de emergencia previstos por la normativa europea para autorizar de forma excepcional productos fitosanitarios cuando exista un riesgo grave para la producción. La consejera reclamó explicaciones sobre por qué otros países como Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Eslovenia o Francia han autorizado de manera extraordinaria determinadas materias activas mientras que en España se deniegan.

Esa diferencia, sostuvo, está generando "un agravio comparativo y una pérdida de competitividad" para los productores murcianos, que compiten en los mismos mercados que sus vecinos europeos.

El pulgón golpea al Valle del Guadalentín

La preocupación institucional encuentra eco en el terreno. En una visita a explotaciones de Lorca, en el Valle del Guadalentín, Rubira escuchó de primera mano el malestar de los agricultores. Allí constató el avance de la plaga del pulgón (y en menor medida de la trips) en lechuga, brócoli, coliflor o alcachofa.

La consejera insistió en que el sector "necesita herramientas para terminar con esa plaga" y lamentó que el Ministerio no autorice el producto que los agricultores consideran clave para frenar la expansión. "Si ese producto hubiera podido seguir utilizándose desde octubre, ahora mismo no estaríamos en esta situación", afirmó, reclamando sensibilidad al Gobierno central.

Rubira advirtió además de que la negativa a autorizar determinadas materias activas mientras sí se permiten en otros países está provocando, en su opinión, una competencia desleal. "En seis países de la Unión Europea lo están utilizando y a nosotros se nos niega este producto que es fundamental para combatir esta plaga", señaló, subrayando que el Ejecutivo regional seguirá trabajando para lograr una reunión urgente con el ministro.

“La situación es catastrófica”

Sobre el terreno, el diagnóstico es aún más crudo. Plácido Pérez Chuecos, agricultor y presidente de COAG Lorca, definió la situación en el Valle del Guadalentín podría llegar a ser "catastrófica". Según explicó, los productores se sienten "totalmente sin armas" para proteger sus cultivos ante una grave afección de pulgón que no pueden tratar eficazmente.

Las consecuencias ya se están notando en los mercados de destino. "Todos los días vienen reclamaciones porque el pulgón se cuela en los productos y lógicamente se rechaza", lamentó. Ante dos rechazos consecutivos, añadió otro agricultor de la zona, la única salida es "labrar, abandonar cultivo", con la consiguiente pérdida económica.

Los agricultores alertan de que miles de hectáreas podrían verse afectadas en el conjunto de la Región, desde el Valle del Guadalentín hasta el Campo de Cartagena y el entorno del municipio almeriense Pulpí. La explosión de la plaga, explican, se ha producido en los últimos diez días, favorecida por episodios de calor y viento tras un invierno en el que ya no se contaba con materias activas preventivas.

"Esto acaba de empezar. Esto es muy grave", advirtió Pérez Chuecos, quien no descarta movilizaciones si no hay una respuesta inmediata. "Necesitamos que el Gobierno se ponga las pilas, pero no que empiece a pensarlo, sino que empiece a actuar ya", reclamó, convencido de que la solución existe porque "nuestro vecino europeo la tiene".

Los productores alertan de una paradoja difícil de asumir en una de las mayores potencias productoras de lechuga: que los lineales españoles y europeos se abastezcan con mercancía de países donde sí se permiten esas materias activas mientras las explotaciones murcianas se ven obligadas a destruir cosechas por falta de herramientas para defenderlas.

La alarma está encendida en el campo murciano. El sector exige decisiones inmediatas para evitar que la actual campaña termine en un golpe irreversible para miles de familias que viven de la tierra.