Un aerogenerador hecho en 3D le abre las puertas del trabajo a un joven ingeniero de la UPCT

El esfuerzo de Javier Escribano Renard ha tenido recompensa inmediata. El estudiante de la primera promoción del doble grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha culminado su doble Trabajo Fin de Grado con un proyecto singular, el diseño, fabricación y montaje de un aerogenerador de turbina híbrida, y, casi al mismo tiempo, ha conseguido un contrato de trabajo en una empresa del sector de las energías renovables.

El proyecto parte de una revisión de la literatura científica con la que Escribano buscó optimizar los diseños existentes de aerogeneradores verticales híbridos. Su propuesta combina dos tipos de turbina: la Darrieus, más eficiente con vientos de alta velocidad, y la Savonius, capaz de iniciar la rotación cuando el viento sopla con menor intensidad. La idea: mejorar el rendimiento del sistema en un rango más amplio de condiciones.

Fabricación casi al completo en la UPCT

La construcción del prototipo se ha realizado casi por completo con PLA y mediante fabricación aditiva, utilizando las impresoras 3D de gran formato del Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica de la UPCT. Solo el eje y algunos elementos estructurales, fabricados en acero y aluminio, quedan fuera del proceso de impresión. El Departamento de Fluidos y Máquinas Térmicas ha financiado el montaje.

En cuanto a resultados, el alumno destaca que el dispositivo ha alcanzado hasta 534 revoluciones por minuto y ha logrado una generación de un kilovatio de potencia, cifras que superaron sus expectativas. El trabajo ha sido dirigido por el profesor José Serna, quien subraya que ambos TFG (el del grado en Mecánica y el de Diseño Industrial) obtuvieron la máxima calificación.

Noticias relacionadas

La presentación del proyecto coincide, además, con la conmemoración del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, que se celebra este miércoles 4 de marzo, una fecha que pone el foco en el papel de la ingeniería como motor de soluciones tecnológicas vinculadas a la transición energética.