Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxLuto en MulaPolvo SaharianoHospital de día RosellPremios Laik
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Política

Abascal niega las acusaciones de la falsificación de la firma de Antelo y asegura que "no tiene sitio en el partido"

"Los que no quieren estar en el partido y quieren ir a lo suyo" ya saben "lo que tienen que hacer", dice el presidente de Vox al exlíder del partido en la Región

José Ángel Antelo, este miércoles en la Asamblea Regional. En detalle, Santiago Abascal durante sus declaraciones en Castilla y León.

José Ángel Antelo, este miércoles en la Asamblea Regional. En detalle, Santiago Abascal durante sus declaraciones en Castilla y León. / Iván J. Urquízar / J. Casares (EFE)

Adrián González

Adrián González

El presidente de Vox, Santiago Abascal, negó este miércoles que su partido haya usurpado la firma del exlíder provincial y defenestrado de su Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, después de que esta mañana denunciase que la formación había 'falsificado' su firma y tramitado su baja como portavoz parlamentario ante la Mesa de la Asamblea Regional sin que él hubiese firmado documento alguno.

Durante su campaña electoral en el municipio de Villablino de Castilla y León y preguntado por esta acusación de Antelo, Abascal dijo que le parecía "muy bien que cada cual defienda sus intereses interponiendo acciones legales", aunque añadió que no cree "absolutamente nada de los que dicen que Vox hace ese tipo de cosas".

Sobre Antelo, sostuvo que "los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo" ya saben "lo que tienen que hacer". "Si creen que no tienen sitio en Vox, pues ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen", añadió.

Lo acusa de estar "entorpeciendo" el proyecto que tiene el partido en la Región

Antelo denunciaba este miércoles que se había usurpado su firma para tramitar, ante la Mesa de la Asamblea Regional, su sustitución como portavoz del grupo parlamentario. Él mismo explicó que, al conocer que Vox había informado de que el Grupo Parlamentario había acordado este martes por la tarde, "por mayoría absoluta", su relevo en la portavocía del grupo, comunicó a la Mesa de la Asamblea Regional que él no había firmado ningún documento al respecto.

La Mesa de la Asamblea, que reunía a primera hora de esta mañana antes del Pleno, acordaba echar para atrás el escrito y no darle trámite por no cumplir los requisitos, por lo que Antelo seguiría siendo el portavoz del grupo.

Javier Ortega Smith enseña su carné de afiliado a Vox en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles.

Javier Ortega Smith enseña su carné de afiliado a Vox en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles. / Grupo Municipal Vox

"Algunos tendrán que explicar por qué se humilla a los que levantamos el partido"

Quien sí salió en defensa de Antelo fue el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, expedientado por la dirección del partido al negarse a aceptar su relevo. "Suma y sigue -escribía en la red social X-. Algún día, algunos tendrán que explicar por qué se está humillando, difamando y expulsando, sin causa ni razón, a muchos de aquellos que levantamos de la nada este proyecto, al único servicio de España y de los españoles, y que aún nos seguimos dejando la piel por él".

Noticias relacionadas y más

Ortega Smith, uno de los fundadores del partido, de los que fue secretario general y vicepresidente al lado de Santiago Abascal, avisa de que no va a "dejar de seguir luchando por España y por la libertad, mientras otros lo seguirán haciendo por sus únicos intereses personales y económicos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  4. ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
  5. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  6. El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
  7. Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
  8. Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena

La Fiscalía de Murcia reivindica sus 185 años de historia y exige más medios para acortar los tiempos de la Justicia

La Fiscalía de Murcia reivindica sus 185 años de historia y exige más medios para acortar los tiempos de la Justicia

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo de No Adscritos

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo de No Adscritos

La Asamblea rechaza el cambio de portavoz en Vox y Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

La Asamblea rechaza el cambio de portavoz en Vox y Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

Abascal niega las acusaciones de la falsificación de la firma de Antelo y asegura que "no tiene sitio en el partido"

Abascal niega las acusaciones de la falsificación de la firma de Antelo y asegura que "no tiene sitio en el partido"

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

Luto en Mula por la muerte de una vecina de la localidad en el derrumbe de una vivienda en Valladolid

Luto en Mula por la muerte de una vecina de la localidad en el derrumbe de una vivienda en Valladolid

Vox relega a Antelo al Grupo Mixto en la Asamblea Regional: "Los trapos se lavan en casa"

Vox relega a Antelo al Grupo Mixto en la Asamblea Regional: "Los trapos se lavan en casa"

Se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros

Se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
Tracking Pixel Contents