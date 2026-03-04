Abascal niega las acusaciones de la falsificación de la firma de Antelo y asegura que "no tiene sitio en el partido"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, negó este miércoles que su partido haya usurpado la firma del exlíder provincial y defenestrado de su Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, después de que esta mañana denunciase que la formación había 'falsificado' su firma y tramitado su baja como portavoz parlamentario ante la Mesa de la Asamblea Regional sin que él hubiese firmado documento alguno.

Durante su campaña electoral en el municipio de Villablino de Castilla y León y preguntado por esta acusación de Antelo, Abascal dijo que le parecía "muy bien que cada cual defienda sus intereses interponiendo acciones legales", aunque añadió que no cree "absolutamente nada de los que dicen que Vox hace ese tipo de cosas".

Sobre Antelo, sostuvo que "los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo" ya saben "lo que tienen que hacer". "Si creen que no tienen sitio en Vox, pues ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen", añadió.

Lo acusa de estar "entorpeciendo" el proyecto que tiene el partido en la Región

Antelo denunciaba este miércoles que se había usurpado su firma para tramitar, ante la Mesa de la Asamblea Regional, su sustitución como portavoz del grupo parlamentario. Él mismo explicó que, al conocer que Vox había informado de que el Grupo Parlamentario había acordado este martes por la tarde, "por mayoría absoluta", su relevo en la portavocía del grupo, comunicó a la Mesa de la Asamblea Regional que él no había firmado ningún documento al respecto.

La Mesa de la Asamblea, que reunía a primera hora de esta mañana antes del Pleno, acordaba echar para atrás el escrito y no darle trámite por no cumplir los requisitos, por lo que Antelo seguiría siendo el portavoz del grupo.

Javier Ortega Smith enseña su carné de afiliado a Vox en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles. / Grupo Municipal Vox

"Algunos tendrán que explicar por qué se humilla a los que levantamos el partido"

Quien sí salió en defensa de Antelo fue el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, expedientado por la dirección del partido al negarse a aceptar su relevo. "Suma y sigue -escribía en la red social X-. Algún día, algunos tendrán que explicar por qué se está humillando, difamando y expulsando, sin causa ni razón, a muchos de aquellos que levantamos de la nada este proyecto, al único servicio de España y de los españoles, y que aún nos seguimos dejando la piel por él".

Ortega Smith, uno de los fundadores del partido, de los que fue secretario general y vicepresidente al lado de Santiago Abascal, avisa de que no va a "dejar de seguir luchando por España y por la libertad, mientras otros lo seguirán haciendo por sus únicos intereses personales y económicos".