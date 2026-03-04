Más de 38.000 niños de la Región cambiarán de pediatra este mes

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha resuelto de forma definitiva el primer concurso de traslados abierto y permanente de Pediatría de Atención Primaria de la Comunidad, lo que llevará a que más de 38.000 niños de la Región cambien de pediatra en las próximas semanas.

Este concurso de traslados supone el primer ciclo de implantación del modelo abierto y permanente en esta especialidad, permitiendo a los profesionales solicitar el cambio de destino en cualquier momento del año sin necesidad de que exista una convocatoria previa como sucedía con el anterior modelo, haciendo dos cortes en los meses de abril y noviembre.

El proceso que resuelve ahora de forma definitiva el SMS fue convocado en diciembre de 2024 y llevará a que un total de 23 pediatras de Atención Primaria cambien de destino en la Región de Murcia, ya que son estos los que han superado todas las fases y requisitos establecidos. Fuera se quedan otros 14 profesionales que han sido excluidos, pero que podrán volver a presentar petición de nuevo destino.

Según indican desde la Consejería de Salud, en estos momentos el cupo medio de tarjetas por pediatra en Atención Primaria se sitúa en 827 pacientes por médico, lo que lleva a que este traslado suponga el cambio de pediatra de cabecera para más de 38.000 menores, teniendo en cuenta que cambian de médico tanto los niños asignados en las plazas de los profesionales que se marchan como los de las plazas a los que estos se incorporan.

La doctora Blanca García Laredo, responsable del ámbito de Atención Primaria del Sindicato Médico CESM, indica que este es el primer concurso de traslados abierto y permanente para Pediatría en la sanidad murciana, tras el cual se harán dos cortes al año para que los profesionales puedan elegir nuevo destino, siempre que no coincida con unas oposiciones. "En esta ocasión el SMS ha hecho coincidir la resolución de las oposiciones de Pediatría con el concurso de traslados con el fin de que las incorporaciones se hagan al mismo tiempo", trastocando lo menos posible la dinámica y el funcionamiento de los centros de salud y consultorios.

En la oposición de Pediatría de Atención Primaria han logrado plaza 33 pediatras, mientras que en el concurso de traslados lo han hecho 23 especialistas.

Sobre los pacientes asignados a los profesionales de Atención Primaria, García Laredo disiente con las cifras que maneja la Consejería y explica que los cupos medios están entre las 900 y las 1.000 tarjetas por pediatra en centros de salud y consultorios, con picos de hasta 1.200 tarjetas en centros como Puerto de Mazarrón, Cartagena-Casco, Lorca San Diego o Jumilla, y "algunos de áreas concretas en los que no se llega a las 800 y que son los que bajan la media".

Escasez de pediatras

La responsable de Atención Primaria de CESM alerta de que "hay una gran escasez de pediatras que nos ha llevado a que existan plazas sin cubrir en áreas periféricas", ante lo que hace un llamamiento a la Administración para que refuerce las plantillas.

Sobre el actual concurso de traslados apunta que con el nuevo modelo abierto y permanente los cambios serán más frecuentes (dos veces al año) pero de menor volumen, ya que no se circunscriben a un momento concreto.

Además del traslado de Pediatría de Atención Primaria publicado esta semana, el Boletín Oficial de la Región de Murcia también ha hecho públicas las resoluciones y listados definitivos de admitidos y excluidos en los concursos de traslados del Servicio Murciano de Salud en distintas categorías, sanitarias y no sanitarias. Entre ellas se encuentran el de Ingeniería Técnica Industrial; Gestión administrativa; Radioterapia; Endocrinología y Nutrición; Neurología; y Medicina Familiar y Comunitaria.

65 médicos de familia cambian de destino

Dentro de los listados definitivos de traslados publicados este martes se encuentra la convocatoria de Medicina Familiar y Comunitaria. En el listado provisional publicado el pasado mes de febrero eran 69 los profesionales que estaba previsto que cambiaran de destino, cifra que en la publicación definitiva de marzo se ha reducido hasta los 65 facultativos especialistas. Esto implicará que unos 175.000 murcianos cambiarán también en las próximas semanas de médico de familia en la Región, una vez que estos tomen posesión en sus nuevos destinos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene asignadas una media de 1.350 tarjetas sanitarias.