El Sindicato Médico tiende la mano a la Consejería de Salud para encontrar soluciones al conflicto

El Sindicato Médico CESM de la Región de Murcia ha tendido la mano a la Consejería de Salud con el fin de encontrar soluciones al actual conflicto que, aunque arrancó en el ámbito nacional contra el Estatuto Marco que se negocia en el Ministerio de Sanidad, ha derivado en el autonómico ante los incumplimientos de los acuerdos de mejora firmados en 2023 en la Región de Murcia.

Para ello, el órgano sindical ha enviado una carta al consejero de Salud, Juan José Pedreño, solicitando un encuentro en el que poder abordar la situación actual de conflicto y encontrar soluciones, tanto para dar respuesta a las reivindicaciones de la profesión como para minimizar el impacto que las circunstancias actuales puedan generar en el sistema sanitario regional.

La primera semana de huelga médica, celebrada entre el 16 y el 20 de febrero, obligó a cancelar en la Región de Murcia más de 15.800 consultas, pruebas y cirugías programadas y este gesto de CESM llega a las puertas de la segunda convocatoria, prevista para la tercera semana de marzo.

Representantes del Sindicato Médico señalan que de esta forma quieren trasladar a la Administración regional que mantiene en pie la voluntad negociadora para poner fin a la situación actual de conflicto en la Sanidad, que les llevó a protagonizar el pasado mes una concentración a las puertas de la Consejería de Salud y una manifestación desde esta al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

CESM reconoce que el origen de esta problemática se encuentra en la negociación nacional del borrador de Estatuto Marco, pero considera que "una gran parte de las reivindicaciones de los profesionales se pueden resolver en el ámbito autonómico, por lo que la Administración regional no puede obviar su responsabilidad en la resolución de este conflicto".

Por ello, el Sindicato reitera que tiene la mano tendida a la Administración para poder encontrar soluciones que desbloqueen el conflicto y eviten la convocatoria de nuevos paros y movilizaciones de carácter regional, desde el compromiso con los pacientes y el consenso con los profesionales.