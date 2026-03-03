San Javier tumba la planta de biogás de El Mirador tras meses de presión vecinal

El pulso por la planta de biogás de El Mirador termina con un desenlace favorable para quienes llevaban meses, incluso años, oponiéndose al proyecto. El Ayuntamiento de San Javier ha anunciado que emitirá una resolución desfavorable a la declaración de interés público de la proyectada planta de biometano, una decisión que supone, en la práctica, el freno institucional más claro hasta la fecha. Para la plataforma vecinal Stop Biogás Mar Menor, es "una gran victoria de la movilización".

La historia venía de lejos. Desde que Enagás Renovables presentara el proyecto hace dos años, la propuesta de instalar una planta en la pedanía de El Mirador había generado inquietud y una contestación creciente. Alegaciones por centenares, manifestaciones en la calle, intervenciones en los plenos municipales y una intensa campaña informativa marcaron el calendario de 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026.

El anuncio lo realizó este martes el alcalde, José Miguel Luengo, quien informó de que el Consistorio remitirá a la Dirección General de Ordenación del Territorio una resolución negativa a la declaración de interés público. La decisión se sustenta, según explicó, en razones técnicas y sociales.

Por un lado, aludió a aspectos vinculados a la gestión de purines contemplada en el proyecto. "El hecho de que en la dieta del digestato de la planta de biometano existiese la posibilidad de gestionar purines nos alertó de que este proyecto no debía tener encaje en San Javier, ya que aquí no existen cebaderos de porcino que sustenten este tipo de instalación", señaló. A su juicio, el diseño final no respondía al modelo con el que se inició la tramitación.

Por otro, el alcalde subrayó la "ausencia manifiesta de interés social" como elemento fundamental. Ni la empresa promotora ni los empresarios agrícolas que inicialmente mostraron interés han acreditado, dijo, ese respaldo exigible para una decisión "tan importante para el futuro del municipio". De hecho, aseguró que nadie —ni particulares ni empresas del sector primario— se ha dirigido al Ayuntamiento para expresar formalmente su apoyo.

La plataforma Stop Biogás Mar Menor-El Mirador, en una de sus protestas contra el proyecto. / Stop Biogás-Mar Menor

Luengo defendió que la resolución llega tras un análisis "sosegado, riguroso y responsable" y afirmó que con ella el Ayuntamiento "pone fin al proyecto de la planta de biometano en El Mirador". También deslizó una reflexión más amplia: dos años después de la presentación del plan, la población sigue sin contar con información "precisa, solvente y transparente" que disipe los temores. En su opinión, las empresas promotoras de este tipo de infraestructuras deberán hacer "un gran esfuerzo en transparencia" si quieren que iniciativas similares prosperen en el futuro.

Desde Stop Biogás Mar Menor interpretan el giro institucional como consecuencia directa de la presión ciudadana. En su comunicado, la plataforma recuerda los “meses de lucha incansable”: las alegaciones presentadas, las movilizaciones, la presencia constante en los plenos y, más recientemente, el envío a todos los grupos municipales de una propuesta de moción instando al alcalde a ejercer su competencia y emitir el decreto.

En relación con la afirmación del regidor —"biogás sí, pero nunca por imposición"—, el colectivo replica que la única imposición que percibían los vecinos era la de "una macroplanta a menos de dos kilómetros de nuestras casas, que amenazaba nuestra salud, nuestra agricultura y al Mar Menor". Si el Ayuntamiento "da un paso atrás", sostienen, es porque la ciudadanía "no se ha dejado imponer un modelo que no desea".

Pese al anuncio, la plataforma advierte de que "los titulares no paralizan expedientes administrativos". Por ello, aseguran que seguirán vigilantes hasta que se firme el informe técnico y jurídico desfavorable y se remita a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, paso previo —reclaman— al archivo definitivo de la autorización excepcional por interés público.

El caso de El Mirador se convierte así en el segundo tropiezo reciente de un proyecto de este sector en la Región de Murcia, tras lo ocurrido en Las Torres de Cotillas, donde otra iniciativa vinculada al biogás tampoco salió adelante en medio de la contestación social.