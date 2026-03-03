La Región de Murcia se une a la Alianza Europea por la Resiliencia Hídrica para afrontar el cambio climático

La Región de Murcia dará esta semana un paso más en su estrategia de adaptación climática al integrarse en la nueva Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica y la Preparación ante el Cambio Climático, una plataforma que reunirá a 18 territorios de nueve países con un objetivo común: fortalecer la respuesta ante la escasez de agua y los fenómenos meteorológicos extremos.

Fuentes del Gobierno autonómico subrayan que la adhesión se formalizará en Bruselas con la presencia del presidente regional, Fernando López Miras, quien defenderá el papel de la Comunidad como referente en gestión eficiente de recursos hídricos y en planificación ante emergencias climáticas. Según las mismas fuentes, el Ejecutivo murciano aportará "toda su experiencia y conocimiento" en un contexto europeo donde la resiliencia hídrica se ha convertido en prioridad estratégica.

La Alianza nace con tres grandes metas: reforzar la implicación de las regiones en la toma de decisiones comunitarias; reclamar una mayor inversión de la Unión Europea en políticas de adaptación y resiliencia; y crear una red estable para compartir experiencias y buenas prácticas. Desde la Comunidad sostienen que este foro permitirá "elevar la voz de los territorios más expuestos" y situar el debate del agua en el centro de la agenda europea.

Otras cuatro comunidades españolas formarán parte

La iniciativa estará presidida por Michele de Pascale, máximo responsable de Emilia-Romagna. Desde octubre de 2025, la Comunidad ha trabajado de forma coordinada con esta región italiana para impulsar la constitución de la Alianza por la Resiliencia Hídrica , en un proceso que ahora cristaliza con la firma de un manifiesto fundacional y una declaración conjunta.

Junto a Murcia participarán otras comunidades españolas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, además de regiones de Italia, Francia, Grecia, Bélgica, Polonia, Alemania, Austria y República Checa. El encuentro en Bruselas incluirá una puesta en común de diagnósticos y prioridades, así como una "foto de familia" que simbolizará el arranque de una cooperación que aspira a influir en las políticas climáticas europeas desde el ámbito regional.