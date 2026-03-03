Agua
La Región de Murcia se une a la Alianza Europea por la Resiliencia Hídrica para afrontar el cambio climático
La Comunidad formaliza su adhesión a una plataforma que exigirá más inversión europea y mayor peso de las regiones en la toma de decisiones
La Región de Murcia dará esta semana un paso más en su estrategia de adaptación climática al integrarse en la nueva Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica y la Preparación ante el Cambio Climático, una plataforma que reunirá a 18 territorios de nueve países con un objetivo común: fortalecer la respuesta ante la escasez de agua y los fenómenos meteorológicos extremos.
Fuentes del Gobierno autonómico subrayan que la adhesión se formalizará en Bruselas con la presencia del presidente regional, Fernando López Miras, quien defenderá el papel de la Comunidad como referente en gestión eficiente de recursos hídricos y en planificación ante emergencias climáticas. Según las mismas fuentes, el Ejecutivo murciano aportará "toda su experiencia y conocimiento" en un contexto europeo donde la resiliencia hídrica se ha convertido en prioridad estratégica.
La Alianza nace con tres grandes metas: reforzar la implicación de las regiones en la toma de decisiones comunitarias; reclamar una mayor inversión de la Unión Europea en políticas de adaptación y resiliencia; y crear una red estable para compartir experiencias y buenas prácticas. Desde la Comunidad sostienen que este foro permitirá "elevar la voz de los territorios más expuestos" y situar el debate del agua en el centro de la agenda europea.
Otras cuatro comunidades españolas formarán parte
La iniciativa estará presidida por Michele de Pascale, máximo responsable de Emilia-Romagna. Desde octubre de 2025, la Comunidad ha trabajado de forma coordinada con esta región italiana para impulsar la constitución de la Alianza por la Resiliencia Hídrica , en un proceso que ahora cristaliza con la firma de un manifiesto fundacional y una declaración conjunta.
Junto a Murcia participarán otras comunidades españolas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, además de regiones de Italia, Francia, Grecia, Bélgica, Polonia, Alemania, Austria y República Checa. El encuentro en Bruselas incluirá una puesta en común de diagnósticos y prioridades, así como una "foto de familia" que simbolizará el arranque de una cooperación que aspira a influir en las políticas climáticas europeas desde el ámbito regional.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- En directo: Villarreal B-Real Murcia
- ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
- Seis planetas se alinean el 28 de febrero y Murcia tiene los mejores cielos para verlos