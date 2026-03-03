Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agua

La Región de Murcia se une a la Alianza Europea por la Resiliencia Hídrica para afrontar el cambio climático

La Comunidad formaliza su adhesión a una plataforma que exigirá más inversión europea y mayor peso de las regiones en la toma de decisiones

López Miras, en la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones

López Miras, en la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones / CARM

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

La Región de Murcia dará esta semana un paso más en su estrategia de adaptación climática al integrarse en la nueva Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica y la Preparación ante el Cambio Climático, una plataforma que reunirá a 18 territorios de nueve países con un objetivo común: fortalecer la respuesta ante la escasez de agua y los fenómenos meteorológicos extremos.

Fuentes del Gobierno autonómico subrayan que la adhesión se formalizará en Bruselas con la presencia del presidente regional, Fernando López Miras, quien defenderá el papel de la Comunidad como referente en gestión eficiente de recursos hídricos y en planificación ante emergencias climáticas. Según las mismas fuentes, el Ejecutivo murciano aportará "toda su experiencia y conocimiento" en un contexto europeo donde la resiliencia hídrica se ha convertido en prioridad estratégica.

La Alianza nace con tres grandes metas: reforzar la implicación de las regiones en la toma de decisiones comunitarias; reclamar una mayor inversión de la Unión Europea en políticas de adaptación y resiliencia; y crear una red estable para compartir experiencias y buenas prácticas. Desde la Comunidad sostienen que este foro permitirá "elevar la voz de los territorios más expuestos" y situar el debate del agua en el centro de la agenda europea.

Otras cuatro comunidades españolas formarán parte

La iniciativa estará presidida por Michele de Pascale, máximo responsable de Emilia-Romagna. Desde octubre de 2025, la Comunidad ha trabajado de forma coordinada con esta región italiana para impulsar la constitución de la Alianza por la Resiliencia Hídrica , en un proceso que ahora cristaliza con la firma de un manifiesto fundacional y una declaración conjunta.

Junto a Murcia participarán otras comunidades españolas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, además de regiones de Italia, Francia, Grecia, Bélgica, Polonia, Alemania, Austria y República Checa. El encuentro en Bruselas incluirá una puesta en común de diagnósticos y prioridades, así como una "foto de familia" que simbolizará el arranque de una cooperación que aspira a influir en las políticas climáticas europeas desde el ámbito regional.

Antelo, expulsado del Grupo de Vox en la Asamblea Regional por sus propios compañeros

Ya están aquí los Premios Laik: vota a tus creadores de contenido favoritos

La Región de Murcia se une a la Alianza Europea por la Resiliencia Hídrica para afrontar el cambio climático

Carmen, murciana atrapada en Dubái por la guerra en Irán: "No pude dormir en toda la noche por los bombardeos"

Pedro e Ismael, murcianos "emprendedores" atrapados en Dubái: "Lo mismo salimos a bombazos, vamos a disfrutar de manera sana de una comida árabe"

Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia

La Región de Murcia albergará una incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea

Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

