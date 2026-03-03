La Región impulsa las vocaciones en ciencia y tecnología con 28 becas ‘Piedad de la Cierva’ para alumnas de la UMU

El Gobierno regional continúa reforzando su apuesta por las vocaciones STEM y el impulso al talento femenino en ciencia y tecnología con la financiación de 28 becas de matrícula ‘Piedad de la Cierva’ en la Universidad de Murcia (UMU). La convocatoria ha permitido cubrir la totalidad del crédito máximo previsto, 25.000 euros, consolidando el crecimiento del programa respecto al curso anterior.

El acto de entrega de credenciales contó con la participación del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el rector de la UMU, José Luján, quienes destacaron el avance que supone esta edición. El año pasado se concedieron 23 ayudas y no se alcanzó el límite presupuestario, mientras que en esta ocasión se ha cubierto por completo gracias al aumento de solicitudes y a una mayor participación de alumnas de nuevo ingreso.

Las becas, dirigidas a estudiantes que inician titulaciones de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, cubren importes de matrícula de hasta 1.000 euros por alumna. "El objetivo es claro: abrir más puertas a las jóvenes que quieren construir su futuro en disciplinas decisivas para la innovación, la salud, la transformación digital o la transición energética", subrayó Vázquez, quien incidió en la necesidad de "más mujeres en los ámbitos STEM" para avanzar hacia una igualdad real de oportunidades.

Bioquímica lidera la demanda

Por titulaciones, el grado en Bioquímica ha sido el más beneficiado, con 13 becas concedidas, además de registrar el mayor número de solicitudes. También se han otorgado ayudas en estudios como Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Física, Matemáticas, Química, Ingeniería Informática, Ingeniería Química y Ciencia e Ingeniería de Datos, así como en diversas dobles titulaciones vinculadas a Matemáticas, Física e ingenierías.

"Queremos que el mérito sea un motor de oportunidades y que ninguna alumna con talento se quede atrás", indica Vázquez

El consejero destacó la colaboración institucional con la UMU en la gestión del programa y recordó que los criterios de selección se basan en el rendimiento académico, con el objetivo de respaldar a estudiantes con expedientes destacados desde el primer curso. "Queremos que el mérito sea un motor de oportunidades y que ninguna alumna con talento se quede atrás", afirmó.

La UPCT resolverá en breve su convocatoria

Además, el Ejecutivo autonómico destina otros 25.000 euros a una convocatoria equivalente en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), cuya resolución está pendiente. Con esta ampliación, el Gobierno regional busca reforzar el alcance del programa en el conjunto del sistema universitario público y consolidar una estrategia orientada a posicionar a la Región de Murcia como referente en ciencia, tecnología e innovación.

Las becas rinden homenaje a la científica murciana Piedad de la Cierva, referente para nuevas generaciones de investigadoras. “La Región quiere ser un territorio de innovación y eso solo se consigue incorporando todo el talento disponible”, concluyó Vázquez.