Radiografía nacional: una de cada dos mieles analizadas en frontera, sospechosa de fraude

La movilización celebrada en Murcia forma parte de una acción coordinada en 15 ciudades españolas impulsada por COAG y CECU para denunciar una situación que consideran insostenible a nivel nacional. Según datos difundidos por la organización agraria, el 51% de las mieles analizadas en frontera en España presentan sospechas de fraude, un porcentaje que se sitúa en el 46% en el conjunto de la Unión Europea.

Un informe comunitario, destacan desde COAG, elaborado tras una acción coordinada entre distintos organismos europeos, detectó prácticas como la dilución con jarabes baratos, la ultrafiltración para eliminar el rastro del origen o la falsificación de la procedencia. El riesgo se concentra especialmente en las mieles mezcladas, que representan el 80% de las que se comercializan al por menor en la UE y que predominan en las grandes superficies.

Un informe de la UE detectó prácticas como la dilación con jarabes baratos

Mientras tanto, los apicultores españoles perciben de media 3,37 euros por kilo de miel milflores a granel en la campaña 2024/2025, por debajo de los 5,50 euros que, según sus estudios de costes, serían necesarios para cubrir gastos. En paralelo, en 2024 entraron en España 35.572 toneladas de miel procedentes de más de 40 países a un precio medio de 1,80 euros/kg.

Dos apicultores examinan una colmena. / pixabay

Pese a que la producción nacional —33.134 toneladas en 2024— sería suficiente para abastecer el consumo doméstico (14.974 toneladas), el mercado está dominado por importaciones de bajo precio. Además, el consumo en hogares cayó un 7,1% en volumen durante el último año, sin que el abaratamiento medio haya logrado revertir la tendencia.

La producción nacional superó en 2024 las 33.000 toneladas

Ley de la Cadena Alimentaria

El responsable nacional del sector apícola de COAG, Pedro Loscertales, ha defendido que productores y consumidores comparten intereses. "Queremos que vean, huelan y prueben la diferencia, y que las administraciones actúen en consecuencia", afirmó hace unos días, reclamando el desarrollo efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar ventas por debajo de costes.

Desde CECU, su responsable de alimentación, Eduardo Montero, ha señalado que los consumidores desean apoyar a los apicultores, pero reclaman mayor claridad en el etiquetado y más disponibilidad de miel de origen definido en los puntos de venta.

Noticias relacionadas

El sector apícola, concluyen ambas organizaciones, no solo defiende un precio justo, sino también la sostenibilidad del medio rural y la función esencial de polinización que realizan las abejas, clave para la agricultura y la biodiversidad.