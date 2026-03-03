Reconociendo a los principales creadores de contenido de hoy
Una gala que tendrá lugar el próximo jueves 26 de marzo en Odiseo, a partir de las 19:30 horas, para premiar y visibilizar el talento a la creación de contenido digital de la Región de Murcia.
Porque en tiempos donde las redes marcan tendencia, queremos reconocer a quienes, desde nuestra tierra, inspiran, entretienen y conectan con miles de personas cada día.
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
Jueves 26 de marzo - 19:30 h - Odiseo Sala BlackBox
FINALISTAS A PREMIO STREAMER
Este premio reconoce a creadores y creadoras de contenido cuya actividad principal se desarrolla a través de emisiones en directo en plataformas digitales, convirtiendo el streaming en su formato habitual de comunicación con la audiencia. Se dirige a perfiles que utilizan el directo como canal para compartir contenidos, generar conversación y construir comunidad, independientemente de la temática tratada.
FINALISTAS A PREMIO 'HUMOR & ENTRETENIMIENTO'
Reconoce a creadores y creadoras de contenido que destacan por su capacidad para entretener, divertir y conectar con la audiencia a través del humor y formatos de entretenimiento digital. Este premio pone en valor la creatividad, el ingenio y la capacidad de generar contenido ameno y cercano en plataformas digitales.
FINALISTAS A PREMIO 'MODA & BELLEZA'
Este premio distingue a creadores y creadoras especializados en contenidos relacionados con la moda, la belleza y la imagen personal. Se dirige a perfiles que inspiran tendencias, estilos y formas de expresión a través de contenidos creativos y visuales en el entorno digital.
FINALISTAS A PREMIO 'GASTRO & FOODIE'
Reconoce a creadores y creadoras de contenido vinculados al ámbito gastronómico, que difunden y ponen en valor la cocina, la restauración y la cultura gastronómica. Incluye perfiles que comparten recetas, experiencias culinarias, divulgación gastronómica o contenidos relacionados con el sector.
FINALISTAS A PREMIO 'VIAJES & EXPERIENCIAS'
Este premio reconoce a creadores y creadoras que generan contenidos relacionados con viajes, escapadas, planes y experiencias. Se dirige a perfiles que inspiran a descubrir destinos, vivir experiencias y disfrutar del ocio desde una perspectiva personal y creativa.
FINALISTAS A PREMIO 'SALUD'
Reconoce a creadores y creadoras de contenido que abordan temáticas relacionadas con la salud, el bienestar y el cuidado personal en el entorno digital. Incluye perfiles que contribuyen a la divulgación de hábitos saludables y a la concienciación en materia de salud.
FINALISTA A PREMIO 'DEPORTE'
Este premio distingue a creadores y creadoras de contenido vinculados al deporte y la actividad física. Se dirige a perfiles que promueven la práctica deportiva, el entrenamiento y la cultura del deporte a través de contenidos digitales.
FINALISTAS A PREMIO 'LIFE & HOME'
Reconoce a creadores y creadoras cuyo contenido refleja un estilo de vida personal e inspirador. Incluye perfiles que comparten rutinas, hábitos, tendencias y experiencias cotidianas, conectando con su comunidad desde una visión cercana y auténtica.
FINALISTAS A PREMIO 'DIVULGACIÓN DIGITAL E IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL'
Este premio reconoce a creadores y creadoras de contenido que utilizan las plataformas digitales como una herramienta de educación, concienciación y difusión cultural, generando un impacto positivo en la sociedad.
FINALISTAS A PREMIO 'EMPRESA CREATIVA'
Este premio reconoce a empresas de la Región de Murcia que han sabido integrar la creación de contenido digital como una parte estratégica de su comunicación, construyendo una presencia sólida, coherente y reconocible en el entorno digital. Se dirige a organizaciones que utilizan las plataformas digitales para comunicar, conectar con su audiencia y generar valor, ya sea a través de contenidos propios, colaboraciones con creadores o el desarrollo de proyectos digitales innovadores, contribuyendo activamente al ecosistema creativo regional.
FINALISTAS A PREMIO 'TALENTO CREATIVO'
Este premio reconoce a artistas de la Región de Murcia que han sabido integrar la creación de contenido digital como una parte estratégica de su comunicación, construyendo una presencia sólida, coherente y reconocible en el entorno digital.
PREMIOS ORGANIZADOS POR
Prensa Ibérica es uno de los principales grupos de comunicación en España, con una red de medios de reconocido prestigio y una clara vocación por la información de proximidad. Referente en información general y local, combina rigor, cercanía y compromiso con la sociedad.