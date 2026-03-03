Reconociendo a los principales creadores de contenido de hoy

Una gala que tendrá lugar el próximo jueves 26 de marzo en Odiseo, a partir de las 19:30 horas, para premiar y visibilizar el talento a la creación de contenido digital de la Región de Murcia.

Porque en tiempos donde las redes marcan tendencia, queremos reconocer a quienes, desde nuestra tierra, inspiran, entretienen y conectan con miles de personas cada día.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS