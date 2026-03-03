Pedro Landínez (divulgador) explica por qué Murcia es de los mejores sitios para que nazca tu bebé

¿Cuáles son las mejores comunidades autónomas de España para tener a tu bebé? Sobre este tema se ha centrado la entrevista del creador de contenido Chini Fernández a Pedro Lendínez, presidente de la Asociación de Enfermedades Raras 'MásVisibles', que ha asegurado que la Región de Murcia es un sitio idóneo para dar a luz, puesto que aplican a los pequeños más pruebas que en otros lugares.

La Región de Murcia es una de las comunidades de España donde más patologías se pueden detectar en los recién nacidos tras hacerles la prueba del talón. Hasta febrero del año pasado, mediante esta práctica se podían detectar hasta 44 patologías. Sin embargo, desde esa fecha se han sumando al Programa de Cribado Neonatal tres más: hiperplasia suprarrenal congénita, inmunodeficiencia combinada severa y atrofia muscular espinal.

Defendió el estudio de las enfermedades raras desde la bañera de La Revuelta

El programa más canalla de la televisión pública (y del resto de parrillas), La Revuelta, sentó en su "sillón" especial a Pedro Landínez, sin saber quién era y qué defendía. El jienense comenzó a hablar tumbado en una bañera con David Broncano cuando este reparó en él.

Tras ser preguntando por el otro jienense, Landínez tuvo la oportunidad de poner el foco en la necesidad urgente de un Cribado Neonatal Universal, que garantice la igualdad de oportunidades desde el nacimiento. Durante su intervención, destacó la necesidad de "ampliar el número de pruebas que se le hacen a los recién nacidos en todas las comunidades, porque no es más caro, solo hay que querer hacerlo". Actualmente, su asociación promueve una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

"¿Debería plantearme como futuro padre dónde va a nacer mi hijo?"

"Como futuro padre, ¿debería plantearme seriamente dónde quiero que nazca mi hijo? ¿Debería estudiar cuáles son las mejores comunidades autónomas para dar a luz?, se pregunta Fernández. Algo que Lendínez tiene muy claro: "Hay personas, por ejemplo de Orihuela (Comunidad Valenciana) que dicen que a ellos les sale más rentable irse a parir a Murcia que hacerlo en allí, porque en Murcia le van a detectar hasta 44 patologías".

El divulgador explica que en Valencia (comunidad en la que vive el entrevistador) "ahora están en 29 patologías, pero es que hasta hace unos meses estaban en 12 o 13...". Esto hacer reflexionar al podcaster y reconoce haber tenido suerte al "haber salido todo bien" en el nacimiento de su vástago.

A continuación, Pedro cuenta la historia de "una mujer de Hellín (Albacete), que se puso de parto, pero se le complicó. En Hellín le dijeron que no podían atenderla y que tenía que irse a Albacete. Allí le dicen que tampoco pueden, que están saturados, y que se vaya a Murcia", resume.

"Y fíjate lo que te estoy diciendo: con tan buena 'suerte' que su hijo venía con una enfermedad metabólica que, si hubiera nacido en Castilla-La Mancha, no se la habrían diagnosticado. Y su vida habría sido muy diferente, probablemente con una discapacidad grave", concluye.

Así que es probable, como dice Landínez, esa señora que inicialmente se fuera a Murcia renegando del sistema sanitario español por todo lo que estaba pasando, después volviera encantada diciendo: "Menos mal que di a luz en Murcia".