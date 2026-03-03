Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto bélico

Pedro e Ismael, murcianos "emprendedores" atrapados en Dubái: "Lo mismo salimos a bombazos, vamos a disfrutar de manera sana de una comida árabe"

Los jóvenes, de 28 y 22 años y naturales de Puerto Lumbreras y Lorca, llegaron hace dos meses a Emiratos Árabes Unidos y, tras el estallido del conflicto, esperan poder regresar ya a España

Pedro e Ismael, murcianos en Dubái ante una mesa con abundante comida este martes.

Pedro e Ismael, murcianos en Dubái ante una mesa con abundante comida este martes. / L. O.

Ana Lucas

Ana Lucas

"Aunque en redes sociales salga gente que parece que lo normaliza mucho, detrás de la cámara la gente está asustada: es una situación complicada". Así se expresa Pedro, murciano que reside en Dubái junto a su amigo Ismael.

Los jóvenes, de 28 y 22 años y naturales de Puerto Lumbreras y Lorca, no son turistas: llegaron hace dos meses a Emiratos Árabes Unidos porque son "emprendedores", comenta Pedro a La Opinión. Ahí les ha pillado la escalada bélica en Irán, como a otros españoles y murcianos.

Tras el estallido del conflicto, los amigos esperan poder regresar ya a España. Sin embargo, "el espacio aéreo está cerrado", detalla Pedro, en conversación telefónica con este periódico. Quedó así tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona.

No obstante, Pedro tiene un billete para regresar a España en un vuelo el viernes, mientras que Ismael consiguió el suyo para el domingo.

Mientras permanecen, los dos amigos tratan de pasarlo lo mejor posible en una tierra que la esperaban como de las oportunidades. "Nos han invitado a una comida árabe", comenta a La Opinión, al tiempo que apuesta por disfrutar del ágape ante la perspectiva de que "lo mismo salimos a bombazos", bromea. Disfrutar "pero de manera sana, sin alcohol", deja claro el joven Pedro.

