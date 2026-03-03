El paro baja en más de 5.000 personas en febrero en la Región de Murcia hasta los 75.314 desempleados

El paro registrado en la Región de Murcia cerró febrero con 75.314 desempleados, tras bajar en 5.253 personas respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone un descenso interanual del 6,52%, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sin embargo, en comparación con enero, el desempleo repuntó en 482 personas en la comunidad, un 0,64% más en un mes marcado por el comportamiento desigual de los sectores.

Por actividades, el paro se concentra principalmente en Servicios, que aglutina 51.417 desempleados. Le siguen el colectivo sin empleo anterior (7.894), Industria (7.062), Construcción (5.274) y Agricultura (3.667), según la misma estadística.

La brecha por sexos se mantiene: del total de parados registrados en la Región, 47.026 son mujeres y 28.288 hombres, con una presencia femenina que vuelve a situarse como mayoritaria en las cifras del desempleo regional.

En el conjunto de España, el paro registrado subió en 3.584 personas en febrero respecto a enero (+0,1%) hasta situarse en 2.442.646 desempleados, el nivel más bajo para un mes de febrero en los últimos 18 años, de acuerdo con el Ministerio. El repunte nacional se explicó, sobre todo, por el incremento en Servicios y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes que buscan su primer empleo.

Pese a la subida mensual, el balance anual sigue siendo favorable a nivel estatal: en el último año, el desempleo acumula un descenso de 150.803 personas (-5,8%), con caídas tanto entre mujeres como entre hombres.