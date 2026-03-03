Las obras para alojar el centro para el desarrollo de aplicaciones satelitales finalizan este verano

La confirmación de que Agencia Espacial Europea (ESA) instalará en San Javier una nueva incubadora de empresas ha marcado un punto de inflexión para el antiguo aeropuerto civil. Pero ese anuncio no llega solo. En paralelo, y como pieza clave de ese ecosistema, ya están en marcha las obras que transformarán el edificio ‘Bloque Técnico’ en el germen de un hub tecnológico satelital, en el mismo espacio que ocupará la incubadora.

Cabe recordar que la Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), publicó a finales de septiembre de 2025 la licitación para adecuar este inmueble. La adjudicación se resolvió "en tiempo y forma" y los trabajos comenzaron hace tres meses. El proyecto cuenta con un presupuesto de 732.655 euros, cofinanciado hasta en un 60% por fondos Feder, y un plazo de ejecución de seis meses, por lo que su finalización está prevista para este verano. La intervención afecta a casi 730 metros cuadrados y permitirá convertir el ‘Bloque Técnico’ en un espacio especializado en aplicaciones satelitales y tecnologías duales en el ámbito aeroespacial. Según apuntan desde la Comunidad, en este centro se podrían desarrollar aplicaciones vinculadas a la predicción de danas o incluso, en el ámbito de la agricultura, desarrollos para la detección, anticipación y seguimiento de plagas en el campo.

El objetivo, explican desde la Comunidad, es "generar un entorno capaz de acoger empresas emergentes, formación especializada y proyectos de innovación tecnológica". El edificio albergará seis módulos flexibles para empresas con conectividad avanzada, dos aulas polivalentes homologadas por el SEF, sala de reuniones, despachos de gestión, sala multiusos, almacenes y una infraestructura completa de telecomunicaciones. La actuación no se limitará al interior. En fases posteriores se remodelará la parcela con zonas verdes y de ocio, aparcamientos cubiertos y descubiertos, alumbrado exterior, control de accesos y sistemas de videovigilancia y seguridad coordinados con el recinto.