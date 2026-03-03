La MU-33 amanece con retenciones de hasta 8 kilómetros

La autovía MU-33 registra retenciones esta mañana en el entorno del nudo de Espinardo, uno de los principales puntos de conexión de accesos a Murcia. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las colas alcanzan hasta 8 kilómetros en los tramos más cargados.

El parte de incidencias con información atribuida a la DGT señala circulación irregular en varios puntos de la MU-33 y su entorno, con congestión en enlaces y accesos habituales del área metropolitana.

Concretamente, la circulación aparece como irregular en varios tramos, con especial afección en los accesos y enlaces del entorno de Agridulce, Belchí y Huerta de la Alberca.

Según el parte de incidencias, hay congestión en sentido Cartagena entre el km 0 (Agridulce) y el km 3,06 (Torre Molina), mientras que en el entorno de Belchí se informa de retenciones en sentido A-7 Alicante entre el km 3,63 y el km 0. También se notifica otro tramo con circulación irregular hacia la A-30 Cartagena, entre el km 7,1 (Los Alburquerques) y el km 9 (Huerta de la Alberca).

Además, el informe recoge la presencia de obras en varios puntos de la MU-33 (incluyendo trabajos a la altura de Torre Molina (km 3,2) y La Herrera (km 6,4)), así como un obstáculo fijo en La Herrera (km 5,624), elementos que podrían estar contribuyendo a la pérdida de fluidez.

El nudo de Espinardo es un enclave especialmente sensible porque concentra bifurcaciones y enlaces entre grandes corredores, lo que suele amplificar los atascos en hora punta cuando hay cualquier pérdida de capacidad.

Tráfico recomienda extremar la precaución, consultar el estado de la vía antes de salir y, si es posible, adelantar o retrasar el viaje o valorar rutas alternativas para evitar el área del nudo mientras persistan las retenciones.