Los migrantes vuelven a ser el principal problema para los murcianos, pero más de la mitad reconoce que contribuyen a la economía

La inmigración, la vivienda y los políticos se consolidan como los tres principales problemas para la ciudadanía de la Región de Murcia. Sin embargo, en el Barómetro de Invierno del Cemop, la cuestión de los extranjeros ha escalado al primer puesto (12%) superando a la vivienda, que también aumenta levemente (10,1%).

El sondeo presenta un bloque de preguntas específicas sobre los migrantes. En la Región de Murcia hay un 66% de la población que considera que en España hay demasiados inmigrantes. Esta percepción es ligeramente mayor entre mujeres (67,2%) y entre la generación Millennial (77%). El nivel de estudios también influye en la percepción hacia la inmigración: mientras que quienes no tienen estudios universitarios están de acuerdo en un 70,9%, quienes sí los tienen lo están en un 55,4%.

Grado de acuerdo y desacuerdo de cada una de las afirmaciones. / Cemop

Además, el 74,2% de la población murciana considera que el Gobierno central ha perdido el control de quién entra en España. En esta se estrechan las diferencias tanto por género como por grupos de edad y nivel de estudios, aunque las mujeres (74,4%), la generación Millennial (80,2%) y las personas sin estudios universitarios (77,3%) siguen encabezando el grado de acuerdo.

La afirmación de que la inmigración contribuye al mantenimiento de la economía y los servicios públicos es la que genera mayor grado de controversia, puesto que el grado de acuerdo apenas alcanza el 58,6%, frente a un desacuerdo del 37,4%. Quienes están más de acuerdo con esta afirmación son las mujeres (59,7%), las personas con estudios universitarios (66,1%) y la generación Z (74,6%) seguida de la Baby Boom y Silenciosa (65,9%). A los expertos del Cemop les llama la atención que el grado de desacuerdo en esta afirmación alcanza el 50% entre la generación Millennial.

El 85% afirma que los políticos hacen demagogia con los ciudadanos extranjeros

Por último, la afirmación de que se hace demagogia con el tema migratorio por parte de los representantes políticos es la que mayor consenso reporta, ascendiendo el grado de acuerdo hasta el 85,1% de la población murciana, en este caso, ligeramente mayor entre hombres (85,6%) y entre personas con estudios universitarios (90,3%). A mayor edad, mayor grado de acuerdo con esta afirmación, pasando de un 77,7% entre la generación Z a un 92,1% entre la generación del Baby Boom y Silenciosa.

Desde el Cemop advierten de que el grado en que la inmigración se consolide en la agenda pública como problema vinculado a la seguridad puede favorecer a Vox. "La activación reiterada de este encuadre en redes sociales, medios de comunicación y discurso político incrementa la probabilidad de movilización diferencial en su favor", ya que los de Abascal disponen de una "infraestructura digital orientada a amplificar este eje cuando se produce un acontecimiento que lo reactive en el ecosistema mediático".