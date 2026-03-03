Llega este martes por la noche el eclipse lunar de marzo: ¿Se podrá ver la Luna de Sangre desde Murcia?

Esta madrugada los cielos de la Región de Murcia ofrece uno de los pocos espectáculos que no hay que perderse: un eclipse total de Luna. La Tierra se colocará justo entre el Sol y la Luna llena y proyectará su sombra al completo sobre nuestro satélite, tiñéndolo de un rojo cobrizo casi sangriento, que siempre ha encandilado a la humanidad.

Popularmente conocido como 'luna de sangre', el fenómeno astronómico tendrá lugar este martes, 3 de marzo de 2026, y casualmente coincide con la luna llena de marzo (llamada tradicionalmente como luna de gusano), un nombre que proviene de la cultura indígena norteamericana relacionado al inicio del deshielo primaveral.

Este suceso astronómico deja atrás hace solo unos días otro evento interplaneterio único para los humanos: la alineación de seis planetas del Sistema Solar (Júpiter, Urano, Venus, Neptuno, Mercurio y Saturno), formando un suave arco en el firmamento.

Eclipse total de luna en Australia. / Lukas Coch

Por qué la Luna se vuelve roja

El proceso es tan sencillo como fascinante. Cuando la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna, la luz solar no desaparece del todo: una parte atraviesa y se refracta en la atmósfera terrestre, filtrándose y proyectándose sobre la superficie lunar con un tono rojizo o anaranjado cobrizo.

Para aproximar esta idea, es exactamente el mismo fenómeno que colorea los atardeceres en la Tierra. Sin embargo, el resultado visual parece sacado de otro planeta (Marte, sin ir más lejos).

Los horarios del eclipse: cuándo empieza y cuándo alcanza su máximo

El eclipse se desarrollará en varias fases bien diferenciadas. En Tiempo Universal (TU), los momentos clave son los siguientes, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN):

08.47 h TU — Inicio del eclipse penumbral (el más imperceptible).

— Inicio del eclipse penumbral (el más imperceptible). 09.52 h TU — Comienza la fase parcial: ya se aprecia una zona oscurecida en la Luna.

— Comienza la fase parcial: ya se aprecia una zona oscurecida en la Luna. 11.06 h TU — Inicio de la totalidad: la Luna se vuelve completamente roja.

— Inicio de la totalidad: la Luna se vuelve completamente roja. 12.04 h TU — Fin de la totalidad.

— Fin de la totalidad. 13.18 h TU — Finaliza la fase parcial.

— Finaliza la fase parcial. 14.23 h TU — El eclipse concluye por completo.

Para los ciudadanos en la costa este de Estados Unidos (hora del Este, ET), la secuencia equivale a: inicio penumbral a las 3.44 h, fase parcial a las 4.50 h, inicio de totalidad a las 6.04 h y fin de la misma a las 7.03 h.

¿Desde dónde se verá? España se queda fuera

Hay malas noticias para los aficionados murcianos y españoles en general: este eclipse apenas será visible en España, según confirma el propio Instituto Geográfico Nacional. La zona de visibilidad óptima abarca el este de Asia, Australia, el Pacífico y América. La fase de totalidad, la más espectacular, podrá disfrutarse principalmente desde Norte y Centroamérica y la mitad oriental de Asia.

Así, si estas en la Región de Murcia o en cualquier otra zona del país y quieres seguir el Eclipse, deberás seguirlo desde retransmisiones en directo ofrecidas por observatorios y proyectos de divulgación astronómica.

Hay consuelo: Murcia tiene cita con el eclipse del siglo este verano

Sigue habiendo esperanzas para los murcianos aficionados a la astronomía que quieran presenciar algo exclusivo en el firmamento, pero hay que tener paciencia. El 12 de agosto de 2026 llegará el que ya se denomina como el eclipse astronómico del año.

Un eclipse total de Sol cuya franja de totalidad atravesará la península ibérica de noroeste a sureste, despidiéndose precisamente por el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña, para continuar por las Baleares. En el resto de España será visible como eclipse parcial.

El calendario de 2026 cierra además con un eclipse parcial de Luna el 28 de agosto, visible desde América, Europa y África.