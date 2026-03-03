La guerra en Irán disparará el precio de la gasolina y el diésel para los murcianos

La guerra desatada en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel este fin de semana tocará, irremediablemente, el bolsillo de los murcianos. Una de las primeras consecuencias de la ofensiva en Oriente Próximo que ha sacudido el tablero geopolítico mundial no se hará mucho de esperar: llenar el depósito de los coches, motos y resto de vehículos será más caro en los próximos días ante una más que previsible subida de los precios de la gasolina y el diésel en la Región de Murcia.

Los diversos ataques sobre buques cerca del estrecho de Ormuz, canal por donde circula el 20% del crudo mundial, ya dejó este lunes subidas de más del 20% en el gas y del 10% en el petróleo. La ofensiva de EE UU e Israel sobre el país iraní ha despertado temores en el sector, por lo que los distribuidores de gasolinas ya alertan de que comenzarán a notarse los incrementos en los carburantes, previsiblemente, a partir de mediados de semana.

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia, José Baños, a pesar de que se muestra más cauto de cara a un incremento disparatado, sostiene que las gasolinas, "al igual que el resto de productos que dependen de estos países y del transporte y la logística", podrían verse afectados.

"Si falta producto, subirá; es la ley de oferta-demanda, y, por desgracia, ahora mismo tenemos este conflicto, por lo que se prevé que pueda faltar petróleo, pero eso no es ningún descubrimiento", lamenta Baños, quien recuerda que son las grandes compañías que almacenan el petróleo las que en última instancia decidirán cuánto sube el coste, mientras que las estaciones dependen directamente de estas decisiones del mercado.

De hecho, este mismo lunes en muchas de las gasolineras de Murcia ya se comenzaba a notar el aumento y el trasiego de conductores que querían anticiparse, repostar y llenar el depósito para esquivar, en la medida de lo posible, la predecible e inminente subida de precio.

De hecho, el petróleo brent, el de referencia en Europa, subió a primera hora de este lunes un 9,4%, hasta los 79,7 dólares el barril, mientras que el precio del gas también se disparó un 24,61% (31,14 dólares).

"Seguimiento y apoyo al tejido empresarial"

Irremediablemente, "si la inestabilidad persiste, es razonable prever un impacto en el comercio internacional, tanto directo como indirecto" en la Región de Murcia como consecuencia de la guerra en Irán. A pesar de ello, la Comunidad apela a la "prudencia, seguimiento constante y apoyo al tejido empresarial".

Es el mensaje lanzado este lunes por el Gobierno regional tras el conflicto que ya deja más de 500 muertos. El temor a que el conflicto se intensifique y afecte a otros países, con la interrupción del suministro de crudo por el posible bloqueo de la zona del Estrecho de Ormuz, volvía a encender las alarmas ante el aumento del precio de la gasolina y de los carburantes.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, estima que si el conflicto se alarga "podría producirse una alteración en los flujos comerciales con los países del Golfo Pérsico" y "cualquier dificultad en el tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz (una vía estratégica para el transporte energético y de mercancías) podría afectar a las cadenas globales de valor, como ya ha ocurrido en episodios anteriores". Desde su Consejería también alertan de este posible incremento en los precios del crudo, "con el consiguiente efecto en costes logísticos y productivos".

"Si se bloquea el Estrecho de Ormuz y no pueden circular los barcos que vienen de China a Europa, subirá cualquier producto, no solo la gasolina", alerta por su parte José Baños.

Cheque de internacionalización y proveedores alternativos

En caso de que la situación se prolongue, la Consejería también valorará "al existir causa justificada" la ampliación de plazos del cheque de internacionalización y la adecuación presupuestaria correspondiente "para que las empresas que necesiten asesoramiento especializado puedan contar con ese apoyo".

Asimismo "si fuese necesario, la Comunidad pondrá en marcha medidas de acompañamiento para la búsqueda de proveedores alternativos y la diversificación de mercados".

"Consideramos fundamental que el Gobierno de España se mantenga vigilante y, si la situación lo requiere, articule todas las medidas necesarias de apoyo a las empresas que pudieran verse afectadas por esta coyuntura internacional", expone López Aragón.

En todo caso, desde el Gobierno regional, al igual que las Cámaras de Comercio, reiteran hay que ser "prudentes y esperar a la evolución de los acontecimientos y a la información que se vaya confirmando en los próximos días".

Perfumería y aceites esenciales se llevan la mayor parte de exportaciones

Desde la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social anunciaron este mismo lunes que ya se está elaborando "un informe detallado sobre la situación de los países de la zona, analizando datos de exportaciones, importaciones y sectores potencialmente más expuestos" en la Región de Murcia por este conflicto.

De hecho, el pasado año las empresas de la Región de Murcia exportaron productos por un valor de 6,68 millones de euros a esta república islámica, en su gran mayoría artículos de perfumería y aceites esenciales (5,94 millones) que realizan empresas de nuestra tierra.

Por contra, la Comunidad compró al país iraní productos por unos 3,3 millones de euros, entre los que destacan las importaciones de materiales plásticos y termoplásticos derivados del etileno (2 millones), tal y como se desprenden de las estadísticas del comercio exterior español (Datacomex) del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Irán ya aparecía antes de que este fin de semana se desatase el conflicto marcado en 'rojo' dentro del listado de países con un nivel de riesgo de impago extremo, según el último análisis de los expertos que forman parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), que tienen en cuenta estas distintas situaciones políticas, comerciales y económicas, así como de su entorno de negocios, para puntuar el peligro de morosidad.

Por otra parte, el departamento de López Aragón también se encuentra en las últimas horas, a través del Instituto de Fomento (Info), "evaluando el posible impacto en ferias internacionales y misiones comerciales previstas que puedan verse afectadas".

"En cuanto a datos relativos a posibles pérdidas, número de empresas que podrían verse afectadas, es algo que se está analizando. La situación requiere de un análisis y en ello se está trabajando. Pero, al margen del número de empresas, se trata de un canal con un flujo claro de cadena de suministro global", explican fuentes de la Consejería. El "compromiso" del Gobierno regional es el de "anticiparse, acompañar y respaldar a nuestras empresas para minimizar cualquier posible impacto en nuestra economía".