La Guardia Civil de Murcia revela la fecha exacta en la que empezarán a multar con 80 euros a los conductores sin baliza V-16

Hasta ahora los agentes solo están avisando a los conductores murcianos, "pero la cosa se va a poner seria"

Juanjo Raja

Juanjo Raja

La baliza V-16 ya es obligatoria en España, pero hasta ahora ningún conductor murciano ha sido multado por no llevarla. El dispositivo de preseñalización entró en vigor el 1 de enero de 2026 y, aunque el margen de tolerancia ha llegado a su fin, las sanciones aún no han llamado a la puerta de la Región de Murcia. Por poco tiempo.

Según indican agentes destinados en la Guardia Civil de Tráfico en la Región de Murcia, por el momento no se está denunciando a los conductores que son sorprendidos sin portar en el interior de su vehículo la ya obligatoria baliza V-16.

Sin embargo, esta medida tiene fecha de caducidad. Los especialistas de Tráfico en Murcia narran que, por el momento, solo están "avisando" a estos conductores pillados sin el elemento imprescindible. El aviso consiste en decirles que desde el 1 de enero es obligatorio llevar la baliza dentro del coche (preferiblemente, en la guantera, nunca en el maletero) y en explicarles que, en el caso de ser sorprendidos sin ella en breve, sí que tendrán que hacer frente a una sanción económica.

Un trabajador de la tienda Casa Bernardino en Murcia muestra una baliza V-16 a un cliente, esta semana.

Un trabajador de la tienda Casa Bernardino en Murcia muestra una baliza V-16 a un cliente. / Israel Sánchez

"A partir de marzo se pondrá la cosa seria"

"La idea es que la gente se vaya mentalizando", comentan estos agentes especializados en velar por la seguridad en las carreteras de la Comunidad murciana. Los profesionales manifiestan que "no hay ningún periodo" oficial para "hacer la vista gorda", que Interior no ha dado ninguna indicación con fechas, pero que ellos han consensuado una. "La obligatoriedad empezó en enero y ya en marzo se pondrá la cosa seria", avisa uno de estos expertos en Tráfico en Murcia.

Por tanto, sería a partir del tercer mes del año 2026 cuando empezarán a ponerse las primeras multas a los conductores infractores, muchos de los cuales ya han sido descubiertos sin la baliza luminosa que, de acuerdo con el Ministerio del Interior, es "imprescindible" para salvar vidas.

Sin estas dos cosas en el coche te multarán aunque lleves la baliza

El hecho de llevar la baliza obligatoria en orden y dentro del vehículo no es óbice para que descuidemos otros aspectos del Reglamento General de Circulación. Por ejemplo, será considerado como infracción leve el hecho de no llevar el chaleco reflectante (certificado según el Real Decreto 1407/1992, del 20 de noviembre) en el momento que nuestro vehículo quede averiado, con multas desde 80 a 200 euros.

Otro de los casos más frecuentes es carecer de un sistema para reparar el vehículo en caso de pinchazo. De acuerdo con el reglamento y la propia Ley de Tráfico, los conductores están obligados a llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos dentro del coche para prevenir el quedarse tirado en la carretera. El no llevar ninguna de estas soluciones, que van de los 25-30 euros el kit y de los 45 a 85 euros la rueda, puede ser sancionado con hasta 200 euros de multa.

TEMAS

