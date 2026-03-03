Un estudio revela por qué la inmigración mejora los salarios y la calidad del empleo de los murcianos

Mientras que la inmigración se ha convertido en el principal problema de los murcianos (dos tercios de la población de la Región considera que en España ya hay demasiada, tal y como apuntaba este mismo lunes el Barómetro de Invierno del Cemop), el trabajo de estos extranjeros no solo no perjudica a los trabajadores autóctonos, sino que mejora sus salarios y la calidad de sus empleos.

Así lo señala el estudio La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas migratorias, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de España y que fue presentado este martes en Murcia con la presencia de su presidente, Antón Costas.

Pese a la idea o la intuición de que estas "corrientes migratorias intensas" podrían deteriorar las condiciones de vida o laborales de los autóctonos, la entrada de la población inmigrante a los niveles más bajos de la estructura laboral provoca, por norma general, un desplazamiento 'hacia arriba' de los trabajadores españoles, que mejoran en sus empleos, en la calidad de los mismos y en sus salarios.

Es el "efecto composición" que explicó el propio Costas en la sede del CES de la Región antes de la presentación del informe, a la que acudían numerosos representantes de la sociedad política, civil y social de la Región de Murcia.

En el caso de la Comunidad, donde alrededor del 20% de la población ya es inmigrante, Costas reiteró el peso fundamental que tiene este colectivo en el campo y en las tareas agrícolas así como en el sector servicios. En determinadas actividades agrarias, entre seis y siete de cada diez trabajadores son de origen inmigrante, lo que hace "difícil concebir el mantenimiento de una actividad económica" sin su aportación, alertó.

¿Se 'aprovechan' más de los servicios públicos?

El ambicioso informe también analiza en qué medida la población inmigrante consume más o se 'aprovecha más' de los servicios públicos que la población autóctona una vez que residen aquí: "No encontramos tampoco que haya un efecto más elevado de la inmigración sobre el 'consumo' de prestaciones sociales o pensiones", adelantó Costas.

Las conclusiones del estudio, encargado por el Gobierno nacional al CES a nivel nacional, apuntan a que la integración laboral de los extranjeros en el mercado laboral murciano y español es dura, sobre todo los primeros cinco años: "Se suceden unas brechas importantes en términos de salarios con respecto a los autóctonos y también diferencias en cuanto a la calidad del empleo. Lo positivo es que, a medida que pasan los años, a la altura del quinto año y después de estar integrados en el mercado laboral, aparece una convergencia "bastante intensa".

Costas atribuye el rechazo de muchos residentes a la inmigración a la falta de refuerzo de servicios públicos en zonas con alta concentración como Murcia

El máximo mandatario del CES, que contó con el respaldo de su homólogo a nivel regional, José Antonio Cobacho, atribuyó el giro reciente en la percepción social que se tiene de la inmigración a un "punto ciego" en la gestión de un proceso migratorio "tan intenso" como el que ha vivido España en las últimas dos décadas. A su juicio, "hay muchos motivos", entre ellos el polémico tema del reparto por comunidades de los menores inmigrantes no acompañados.

En términos absolutos, recordó Costas, España es el cuarto país del mundo con mayor población inmigrante, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Mientras que en estos países se ha llegado a este nivel de inmigrantes a lo largo de 60 o 70 años, España ha 'recortado' tiempos hasta llegar a colocarse como el cuarto país en este 'ranking' en apenas 20 años: "Hemos pasado en escasamente dos décadas a contar con 10 millones de personas inmigrantes", sostuvo.

Nuestro país, añadió, ha pasado desde principios de siglo a tener 10 millones de personas inmigrantes, convirtiéndose en el cuarto país del mundo en volumen absoluto. Sin embargo, ese proceso "no ha ido acompañado de un aumento similar o de una mejora similar en la calidad de los servicios públicos fundamentales", especialmente en los territorios donde la población migrante se concentra, destacando como zona clara la Región de Murcia y la vertiente mediterránea desde Cataluña hasta Málaga.

"Saturación" en barrios y municipios de Murcia

Costas sostuvo así que la inmigración no se distribuye de forma homogénea por todo el país, sino que se concentra en estos determinados puntos y que en algunos barrios y municipios esa concentración "puede llegar a generar situaciones de saturación".

El no haber reforzado en paralelo servicios esenciales como educación, sanidad o atención social en estas zonas puede estar detrás de la actual "crisis" de percepción. "Este 'punto ciego', el no haberse dado cuenta de que la concentración elevada de población en lugares determinados exigía también una mayor mejora en los servicios públicos fundamentales, puede estar generando esta crisis", consideró.

Las mujeres representan el 50% del total de inmigrantes residentes en nuestro país y sufren una "doble discriminación"

El presidente del CES defendió que las prioridades políticas deben orientarse a dotar de más capacidad a las administraciones locales, ya que es en el ámbito municipal donde "se produce o no la integración de los inmigrantes y la creación social".

Otra de las conclusiones más claras que se extraen del estudio, señaló Costas, es que estas políticas tienen que ir dirigidas "de una forma especial a las mujeres inmigrantes porque sufren una doble discriminación: la primera por ser inmigrantes y la segunda por ser mujeres". De hecho, en el estudio también se señala que más del 50% de la población inmigrante en España son mujeres, "no hay ningún otro país europeo que tenga esta dimensión".

Regularización masiva para evitar el "despilfarro de energías y capacidades"

Costas también quiso poner el foco en la nueva regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace unas semanas y apuntó a la dificultad de gestionar un proceso migratorio de gran magnitud en tan poco tiempo. España, recordó, ha llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias en las últimas décadas, en contraste con países europeos de nuestro entorno que han afrontado flujos migratorios durante 60 o 70 años.

A su juicio, la regularización es "la única manera" de incorporar plenamente a la población en situación irregular, que actualmente no puede trabajar legalmente, sufre mayores niveles de precariedad y supone un "despilfarro de energías y capacidades" para el país.

"La mayor parte de los inmigrantes están en situación de regularidad, pero hay un volumen importante de personas en situación de irregularidad", explicó. Sacarlas de esa situación es, según dijo, fundamental tanto para garantizar sus derechos y deberes como para que España pueda beneficiarse de sus capacidades.