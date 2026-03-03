Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

Según los últimos datos oficiales, la cuenca del Segura conserva prácticamente la misma cantidad de agua que la semana anterior, con un total de 540 hm3, que representan un 47,3% de su capacidad

Embalse de la Cierva

Embalse de la Cierva / JUAN GUTIÉRREZ GARCÍA

L.O.

Las reservas de la cuenca del Segura se mantienen estable después del último episodio de lluvias intensas y se sitúan en 540 hectómetros cúbicos a 1 de marzo, lo que representa el 47,3 por ciento de su capacidad total, según los últimos datos oficiales difundidos por la Confederación Hidrográfica del Segura. Se trata, prácticamente, de la misma cantidad que mantenían la pasada semana (47,2%).

La cuenca del Segura almacena actualmente 540 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, de acuerdo con el balance correspondiente al 1 de marzo. Este volumen equivale al 47,3 por ciento de la capacidad total de los embalses gestionados en este ámbito territorial.

Por sistemas, el denominado sistema cuenca concentra la mayor parte de las reservas, con 322 hm3 almacenados. Por su parte, el sistema trasvase cuenta con 171 hm3, mientras que el resto de embalses acumulan 47 hm3.

TEMAS

