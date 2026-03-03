Constructores de la Región acusan a Tragsa de competencia desleal en adjudicaciones de obras públicas sin concurso

La adjudicación de obras públicas sin concurso ha vuelto a encender a la patronal de la construcción en la Región de Murcia. El sector denuncia que el recurso reiterado a la empresa pública Tragsa está dejando fuera a compañías privadas en actuaciones millonarias ligadas, entre otros ámbitos, a la recuperación del Mar Menor.

La Asociación de Constructores de Murcia (Acomur) cuestiona el uso que las administraciones hacen de Tragsa para ejecutar trabajos sin licitación y recuerda que ya advirtió a comienzos de 2025 de que esta práctica, amparada en supuestas razones de emergencia o interés público, "afecta a la estabilidad financiera de las firmas y supone competencia desleal".

Tragsa, creada en 1977 y considerada medio propio de la Administración, puede recibir encargos directos de organismos accionistas o con convenio, según la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, Acomur sostiene que se está recurriendo a esta vía de forma extensiva cuando podría aplicarse el procedimiento de urgencia, que acorta plazos sin excluir a las empresas.

Actuaciones en la Región

La asociación asegura que en 2024 la Administración regional y la estatal encargaron a Tragsa obras por más de 16 millones de euros y cita restauraciones en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, actuaciones en El Carmolí, proyectos de remediación de residuos, mejoras de caminos rurales y la ampliación del Hospital Comarcal del Noroeste.

Su presidente, José Juan González, expresó su "profundo descontento" y advirtió de que estas adjudicaciones perjudican al sector: las tarifas de la empresa pública no incluyen IVA y su intervención continuada puede tensionar el mercado de mano de obra y maquinaria.