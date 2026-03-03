La Comunidad exige al Gobierno que retire la regularización masiva de inmigrantes que "tensionará" los servicios públicos

El Gobierno regional vuelve a exigir al Ejecutivo central que dé marcha atrás y retire el proceso de regularización masiva de 1,2 millones de inmigrantes en España porque "tensionará los servicios públicos".

Así lo defendió este martes el secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Nicolás Gonzálvez, antes de la presentación del estudio La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas migratorias, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de España y que fue presentado este martes en Murcia.

"Somos las administraciones territoriales que tenemos que prestar esos servicios que se verán tensionados como consecuencia de la entrada de estas personas en el sistema", advirtió. Asimismo denunció que no existe una memoria económica que evalúe el impacto de la medida ni una estimación sobre sus efectos en ámbitos como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales. "No hay financiación para ello", recalcó.

Gonzálvez recuerda que ya presentaron alegaciones al real decreto y considera que es la medida "más laxa de las últimas décadas"

Gonzálvez recordó que la Comunidad presentó semanas atrás alegaciones al real decreto que regula la regularización extraordinaria de estas personas extranjeras residentes en España. A su juicio, se trata de la medida "más laxa de las últimas décadas" y podría suponer, según cifras de la Policía Nacional, la incorporación de estas 1,2 millones de personas al sistema con carácter regular.

"A espaldas del debate público"

El secretario general reiteró que esta regularización masiva, adoptada "sin contar con las comunidades" y "a espaldas del debate público", provocará un "tensionamiento de los servicios públicos, de la cohesión social y de la percepción de la seguridad ciudadana".

En su intervención, Gonzálvez sí que presumió que el Gobierno murciano apuesta por afrontar la inmigración "desde la sensatez, la regularidad y el orden", así como desde la "exigencia de que esas personas deben contribuir a la economía y a la sociedad del país y estar integrados culturalmente en nuestra nación".

Reclaman retomar la senda del pacto europeo de migración y reforzar el control de fronteras

El 'número 2' de la Consejería que dirige Conchita Ruiz instó al Gobierno central a retomar la senda marcada por el pacto europeo de migración, un acuerdo, dijo, que fue impulsado durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que España se estaría quedando "aislada" respecto a la hoja de ruta europea, que apuesta por una mayor cooperación internacional, una mayor exigencia en materia de integración económica y cultural en los países de entrada, así como por el refuerzo del control de fronteras y la lucha contra las mafias.

Por último, sostuvo que la Comunidad continuará trabajando junto a otras autonomías para reclamar cambios en la política migratoria estatal y para garantizar "un modelo ordenado, sostenible y acorde al marco europeo".