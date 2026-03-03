Cata reivindicativa en la plaza Circular de Murcia: así se distingue la miel murciana de las mezclas importadas

El sector apícola ha salido a la calle este martes. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU han organizado catas de miel reivindicativas en 15 ciudades españolas para denunciar las sospechas de fraude en el sector y reclamar precios justos para los apicultores. Bajo el lema ‘Busca tu apicultor de cercanía. Huye de las mezclas. Miel de verdad y de proximidad’, la iniciativa pretende que el consumidor compruebe, a pie de calle, la diferencia entre una miel local y los productos mezclados de terceros países que dominan los lineales.

En la plaza Circular de Murcia, la escena no ha pasado desapercibida. Frente a una gran superficie comercial, una mesa repleta de tarros de miel artesanal —cortesía de la empresa murciana Gimiele Miel Artesanal—, utensilios de apicultor y hasta un panal de abejas han despertado la curiosidad de los transeúntes. Muchos se han detenido a probar, comparar aromas y texturas, y escuchar las explicaciones de los productores. "Esto sí que es miel de verdad", se le oye decir a una de las vecinas que se han acercado a la cata.

Ginés Abel Alvarado, presidente de la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia, ha explicado que el objetivo es "demostrar las diferencias que hay entre las mieles de bajo coste y las mieles naturales hechas por apicultores 100%, en este caso murcianos, pero sobre todo españolas". La comparación no es solo organoléptica, sino también económica: "El coste de producción de una miel extranjera está llegando a España a 1,80 euros o menos el kilo, cuando aquí el coste básico supera los 5 euros, incluso 5,50", ha detallado.

Ginés Alvarado y Elena Esteban, este martes en la plaza Circular de Murcia. / L.O.

Para Alvarado, el problema no es únicamente el precio, sino la calidad y la transparencia, ya que muchas mieles importadas presentan una "dudosa calidad" y, sobre todo, un origen poco claro. "Salen de un país, pasan por otro y llegan aquí. Sabemos el último país de expedición, pero no dónde se ha producido realmente esa miel", ha advertido. Por ello, el etiquetado es una de las principales reivindicaciones del sector. Aunque se exige mayor transparencia, considera que aún "deja muchos márgenes a error para que el consumidor compre un producto que no está bien definido". La petición es clara: "Si alguien quiere comprar miel de Argentina o de China, que la compre, pero que sepa lo que está comprando".

La localización de la protesta, frente a una gran cadena de supermercados, tampoco es casual. Según el presidente regional, las grandes superficies "buscan más el precio que la calidad" y comercializan miel a precios muy atractivos que no reflejan los costes reales de producción en España. Sobre la posible presencia de otros ingredientes en algunas mezclas, se ha mostrado prudente: "No podemos asegurarlo, pero el resultado final es mucho peor y tiene una dudosa procedencia".

La Región de Murcia puede presumir de una riqueza apícola singular. Romero, tomillo, azahar o incluso mieles aromáticas como la de azafrán forman parte de una oferta que, según Alvarado, sitúa a España "entre las mejores mieles del mundo", gracias a la exigente normativa sanitaria europea. En la Región hay censados alrededor de 400 apicultores y unas 150.000 colmenas, una cifra elevada para su tamaño. "Es un sector muy modernizado y tecnológicamente avanzado", ha subrayado.

Panal de abejas, en la mesa de catas de miel artesanal instalada en la plaza Circular de Murcia. / L.O.

¿Una buena campaña sin salida?

El momento es delicado. Mientras la primavera comienza y las colmenas se rehacen para afrontar floraciones como el azahar o el romero, buena parte de la miel nacional permanece almacenada por falta de ventas. "La gente va al supermercado y compra el bote que ve sin preocuparse de lo que está comprando. Nuestra miel, que es la de calidad, se está quedando sin salida", ha lamentado. Pese a ello, las lluvias del invierno hacen prever una buena campaña.

"Yo cuido las abejas, yo envaso y yo te la llevo a tu casa, sin intermediarios", advierte Elena Esteban, de Gimiele

Muchos vecinos de Murcia se han acercado curiosos a la cata de miel artesanal. / AARM

Desde el lado empresarial, Elena Esteban, fundadora y CEO de Gimiele Miel Artesanal, ha defendido el modelo de producción directa. "Yo cuido las abejas, yo envaso y yo te la llevo a tu casa, sin intermediarios", ha explicado. El precio de su miel oscila entre 11 y 14 euros el kilo, frente a los importes mucho más bajos que pueden encontrarse en supermercados. "No estamos jugando con las mismas reglas", ha denunciado, aludiendo a las exigencias europeas en materia sanitaria y medioambiental que, a su juicio, no se aplican con igual rigor a las importaciones.

Esteban también ha expresado su preocupación por los acuerdos comerciales internacionales, como el de Mercosur, y la exclusión del sector apícola de determinadas ayudas. "Han dado apoyo a agricultores, pero a los apicultores nos han dejado de lado", ha afirmado, reclamando una mayor protección institucional.

La cata de la plaza Circular ha servido para convertir la protesta en experiencia sensorial. Oler, probar y comparar ha sido la estrategia para reivindicar que la miel no es un producto indiferenciado, sino el resultado del trabajo de miles de abejas y centenares de apicultores murcianos que reclaman competir en igualdad y con precios que cubran costes. "Lo importante es que sea miel natural, directamente producida por las abejas y que el consumidor lo sepa", han insistido.