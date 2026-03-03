Carmen, murciana atrapada en Dubái por la guerra en Irán: "No pude dormir en toda la noche por los bombardeos"

Carmen y su amiga Tania, ambas de Archena, planeaban unas de vacaciones a Isla Mauricio, pero quedaron atrapadas en un país de paso por la guerra en Irán y ahora sufren una pesadilla "cada vez más intranquilas". "Íbamos a estar aquí (en Dubái) dos días, pero a las dos horas interceptaron el primer misil", cuenta Carmen por teléfono a La Opinión.

Las amigas, ambas de 34 años, contaban con "un seguro de viaje completo, pero no cubre por guerra", apunta Carmen, que deja claro que ella no viajó "a un país en guerra", sino a uno de los más "seguros".

Las murcianas están pagando de su bolsillo los gastos tanto de hotel como del vuelo que tienen para el jueves, que llega a Barcelona, aunque se están haciendo ya a la idea de que "lo van a cancelar". Alrededor, bombardeos. Carmen detalla que van ya "200 misiles y 600 drones interceptados", a lo que añade que "han caído 44". Cree que "esto va a ir a peor, no a mejor".

Ambas amigas se sienten "desesperadas" y están en contacto con el Ejecutivo regional: "Me han llamado para decir que están haciendo todo lo posible por sacarnos".

Conocen el caso de un español que "ya lleva gastados 10.000 euros en vuelos" y no logra salir

"España ahora mismo no contempla evacuar", indica Carmen, para destacar que "Grecia e Italia sí están evacuando a sus ciudadanos a Omán y sacándolos en vuelos desde ahí".

Ahora mismo, permanecen en un hotel ( "no pude dormir en toda la noche por los bombardeos", apostilla Carmen) y tienen solo un objetivo: "Queremos salir".

Las mujeres saben que "hay más gente de Murcia" sin poder salir de Oriente Próximo. De la Región y del resto de España: conocen a un hombre que "ya lleva gastados 10.000 euros en vuelos", de los cuales ninguno ha salido. A ellas, el de Barcelona, les ha costado 600.

Un buque inmovilizado con murcianos a bordo

MSC Cruceros confirmó que mantiene uno de sus barcos atracado en el puerto de Dubái, en cumplimiento de las directrices marcadas por las autoridades militares de la región. En este barco hay españoles y también murcianos.

La naviera insiste en que está en contacto constante con distintas embajadas y con los ministerios de Asuntos Exteriores implicados, a fin de proporcionar toda la información necesaria sobre los pasajeros que se encuentran a bordo.

Imagen del barco de MSC en el que viajan una veintena de murcianos. / MSC Cruceros

De momento, la vida a bordo transcurre con normalidad. La empresa asegura que tanto los viajeros como los miembros de la tripulación siguen contando con los servicios habituales de alojamiento y restauración, y que la protección y el confort de todas las personas a bordo constituyen la principal prioridad mientras se prolonga la espera.

El sábado, Estados Unidos e Israel atacaron la República Islámica de Irán. En los ataques perdió la vida el máximo líder, el ayatolá Alí Jameneí. Como represalia, Irán empezó a lanzar misiles y drones contra los países de la zona donde hay bases militares estadounidenses: Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Omán, Kuwait, Arabia Saudí, Israel y Jordania. También le dio una base británica en Chipre, que es territorio europeo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos últimos datos al respecto son de 2022, 7.477 personas de origen iraní residen en España, 63 de ellos en la Región de Murcia.